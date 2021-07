Uz valsts atbalstu 16,7 milj. eiro apmērā pieteikušies 109 tirdzniecības un sporta centri

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana tirdzniecības un sporta centru atbalsta programmās; uz valsts atbalstu Covid 19 seku mazināšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajās programmās pieteicās 24 tirdzniecības un 85 sporta centri par kopējo atbalsta summu 16,7 miljonu eiro apmērā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz 9,8 miljonu atbalstu pretendē tirdzniecības centri, bet uz 6,9 miljonu eiro atbalstu – sporta centri.

Kopumā ar valdības lēmumu tirdzniecības centru atbalsta programmai no valsts budžeta tika piešķirti 20 miljoni eiro, bet sporta centriem 8 miljoni eiro. Tirdzniecības centru atbalsta programmā saņemti iesniegumi par atbalstu no 32 tūkstošiem eiro līdz pat 983 tūkstošiem eiro, bet sporta centru atbalsta programmā saņemti pieteikumi par atbalstu no 1400 līdz 518 tūkstošiem eiro. Līdz šim atbalsts jau izmaksāts trīs tirdzniecības centriem par 512 tūkstošiem eiro un septiņiem sporta centriem par 542 tūkstošiem eiro.

Atbalsts tirdzniecības centriem paredzēts kā vienreizējs grants Covid-19 krīzes radīto ierobežojumu skartajiem komersantiem un to varēs izlietot īpašumā esošo tirdzniecības centru nomas ienākumu krituma kompensācijai. Šo atbalstu varēs izmantot, lai segtu operacionālās izmaksas – komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nomas maksājumus, saistībmaksājumus, kas sevī ietver arī kredītmaksājumu veikšanu, ārpakalpojumu izmaksas un aptver laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021.gada 31. decembrim.

Saskaņā ar programmas nosacījumiem tirdzniecības centrs ir ēka, kura ir labiekārtota pastāvīgai, sistemātiskai tirdzniecībai – kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2. Ēkā jādarbojas vismaz pieciem atsevišķiem tirdzniecības dalībniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem un pārtikas preču veikalu tirdzniecībai atvēlētā platība neaizņem vairāk kā 30 % no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības.

Ar aktuālo atbalstu saņēmušo tirdzniecības un sporta centru sarakstu var iepazīties LIAA mājaslapā.