Uz Vidzemes šosejas atjaunots segums no Raunas pagrieziena līdz Smiltenes krustojumam

Uz Vidzemes šosejas (A2) pabeigti seguma atjaunošanas darbi posmā no krustojuma ar autoceļu Branti–Pieniņi–Launkalne (V251) līdz divlīmeņu satiksmes mezglam ar autoceļu Smiltene–Gulbene (P27) (114,0.-126,4. km), informē "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Satiksmes ierobežojumu tur vairs nav.

Būvdarbos veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts un profila labošana, kā arī ieklāta asfalta virskārta un izbūvēta ribjosla. Uz ceļa strādāja AS "A.C.B." par līgumcenu 3,98 miljoni eiro (ar PVN).

Vēl oktobrī uz Vidzemes šosejas seguma atjaunošana tika pabeigta posmā no krustojuma ar autoceļu Priekuļi–Rauna (P28) līdz krustojumam ar autoceļu Branti–Pieniņi–Launkalne (V251) (102,847.-114,000. km). Līdz ar to segums tagad ir atjaunots kopumā 24 ceļa kilometros – no Raunas pagrieziena līdz Smiltenes pagriezienam.

Uz Vidzemes šosejas vēl turpinās Līgatnes upītes caurtekas atjaunošana Augšlīgatnē (64,8. km), kā arī seguma atjaunošana posmā no Apes un Alūksnes novadu robežas līdz pat Igaunijas robežai (182,00.-195,57. km) – arī tur jau ir veikta izlīdzinošā frēzēšana, iesēdumu remonts un profila labošana, vēl tiek uzpildītas nomales, bet virsmas apstrādi šajā posmā veiks nākamgad. Savukārt posmā no Virešiem līdz Igaunijas robežai (152,5.-194,94. km) turpinās drošības barjeru uzstādīšana, ko pabeigs vēl šomēnes. Caurteku turpina atjaunot SIA "8 CBR", bet šosejas tālākajā galā strādā piegādātāju apvienība "VNV".

Visi šie būvdarbi uz Vidzemes šosejas notiek, pateicoties valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro finansējumam, norāda "Latvijas Valsts ceļi".