Uzlabo 'Guttas' iepakojumu, mazinot tā ietekmi uz vidi

"Orkla Latvija" sadarbībā ar uzņēmumu "Tetra Pak" 2021. gadā īsteno ilgtspējas projektu, kas paredz zīmola "Gutta" pāreju uz jaunu, videi draudzīgāku iepakojumu.

"Tetrapak" 1l un 2l iepakojumi ir radīti, izmantojot vairāk nekā 84% atjaunojamu izejvielu, tādējādi tie ir vieglāk pārstrādājami, palīdz produktus uzglabāt ilgāk svaigus un nosargā to labās īpašības, informē "Orkla Latvija" komunikācijas direktore Lineta Mikša.

"Orkla Latvija" ir pirmais "Tetra Pak" klients Baltijā sulu kategorijā, kas ieviesis šāda tipa "Tetra Brik® Aseptic" iepakojumu. "Šāda izvēle apliecina uzņēmuma rūpes un interesi par ilgtspējīgu darbību. Šis risinājums palīdz saglabāt produkta īpašības, kā arī minimizēt ietekmi uz vidi, jo, piemēram, jauno 1l iepakojumu veido 86,7% augu izcelsmes izejvielas (kartons 68,1, plastmasa iegūta no cukurniedrēm 18,6%) un tikai 9,2 grami plastmasas," norāda "Tetra Pak" ilgtspējības transformācijas vadītāja Baltijas valstīs Nazanins Moradi (Nazanin Moradi).

Jaunais iepakojums ir izgatavots galvenokārt no kartona un ir pārstrādājams. To pārstrādā, atdalot kartona masu no polimēru un alumīnija maisījuma, un pārvērš jaunos izstrādājumos – kartona kastēs, polimēru paletēs un citos. Kopumā šajā iepakojumā ir par 17% vairāk augu izcelsmes materiālu salīdzinājumā ar iepriekšējo iepakojumu.

Šis "Tetra Pak" iepakojums ir "Forest Stewardship Council"® sertificēts, kas nodrošina, ka kartons ir iegūts no FSC® sertificētiem mežiem un citiem kontrolētiem resursiem, palīdzot rūpēties par pasaules mežiem nākamajām paaudzēm. Papildus tam polimēra slāņi un vāciņš arī ir veidots no atjaunojamām izejvielām – cukurniedrēm. Iegādājoties šo "Bonsucro" sertificēto kartona iepakojumu ar atjaunojamu vāciņu un pārklājumiem, tiek atbalstīts ilgtspējīgs polimēru ražošanas process no cukurniedrēm.

Starptautisks klimata pārmaiņu un ilgtspējas konsultants "Carbon Trust" apstiprina –, pārejot uz augu izcelsmes plastmasu, "Tetra Pak" samazinājis šī iepakojuma oglekļa pēdas nospiedumu par 18%.

Projekts tiek īstenots "Orkla Latvija" ilgtspējas stratēģijas ietvaros.

2019. gadā "Orkla Latvija" ir kopējais apgrozījums bija 117,3 miljoni eiro. "Orkla Latvija" pārstāv zīmolus "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta", "Abba" un citus.