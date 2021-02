Olu un olu produktu ražotājs "Balticovo" uzsācis pārejas procesu, lai tuvāko gadu laikā atteiktos no sprostos turētu vistu olu ražošanas. Lai ieceri īstenotu, tuvākajos piecos gados ir plānotas apjomīgas investīcijas atbilstošas infrastruktūras izveidē. Tiem, kas līdz šim ikdienā iegādājās veikalu plauktos esošās lētākās no "Balticovo" piedāvātajām olām, tas nozīmēs cenas pieaugumu ap 10% apmērā, taču tiem, kas jau šobrīd dod priekšroku kūtī dētu vistu olām, laika gaitā izmaksas saruks.

To intervijā portālam "Delfi" stāsta "Balticovo" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Mhitarjans un "Balticovo" valdes loceklis Toms Auškāps.

Pakāpenisku pāreju no sprostos dētu olu ražošanas "Balticovo" uzsācis jau aizvadītajos gados, izveidojot kūtis, kurās vistas uzturas ārpus sprostiem. Iecerētās pārmaiņas paredz pilnīgu ražošanas infrastruktūras maiņu, kas nozīmē, ka katrā no jaunuzbūvētajām kūtīm uzreiz tiks paredzēta putnu brīva pārvietošanās. Ja viss noritēs pēc plāna, uzņēmums plāno, ka līdz 2026. gadam varēs pilnībā atteikties no kūtīm ar sprostiem.

Uzņēmuma vadība arī stāsta par Covid-19 ietekmi uz darbību, ne vienmēr godīgo konkurenci, tehnoloģiju ienākšanu pārtikas ražošanā, kā arī atklāj, ka uzņēmumā izstrādā produktu arī vegāniem.

Kāds uzņēmumam kopumā bijis aizvadītais gads? Vai finanšu rādītāji atbilst plānotajiem?

Vladimirs Mhitarjans: Pagājušā gada plānu nesasniedzām, bet bija labāk nekā 2019. gadā, kad uzņēmums veica lielas investīcijas. Pateicoties šiem ieguldījumiem, 2020. gadā varējām sasniegt labāku rezultātu, tomēr nesasniedzām to, ko plānojām.

Cik lielā mērā nesasniedzāt un kādi ir iemesli?

Mhitarjans: Divreiz mazāk nekā plānojām. Problēma bija tā, ka zaudējām lielāko daļu no HoReCa sektora.

Toms Auškāps: Tas tiešā mērā bija Covid-19 dēļ. Tika skarta visa viesmīlības nozare, turklāt mūsu klienti ir arī lielās kuģu kompānijas. Rezultātā mūsu šķidro olu produktu un vārīto olu pārdošana strauji nokritās.

Mhitarjans: Tomēr mēs pagājušajā gadā neatlaidām nevienu darbinieku. Turējām mūsu profesionāļus.