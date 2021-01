Uzņēmēji aicina stingrāk uzraudzīt 'Next Generation EU' fondu izmantošanu

Ziemeļvalstu un Baltijas darba devēju organizācijas sagatavojušas paziņojumu, aicinot Eiropas Komisiju stingrāk uzraudzīt "Next Generation EU" (Nākamās paaudzes ES) fondu izmantošanu, informē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).

Lai nodrošinātu pieejamā finansējuma izlietošanu ilgtspējīgai attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, darba devēji aicina nodrošināt ekonomikas atlabšanas rezultātu uzraudzību, kuras pamatā ir skaidri noteikti kvantitatīvie mērķi ekonomikas atveseļošanai.

Uzņēmēji uzsver, ka jābūt publiski pieejamai un visaptverošai informācijai par plānotajiem ekonomikas atveseļošanas pasākumiem katrā ES dalībvalstī, kā arī konkrētās aktivitātes atsevišķi jāuzrāda valstu budžetos. Šāda regulāra informācijas atjaunošana un pieejamība palīdzētu sekot līdzi tam, kā finanšu resursi tiek plānoti un izmantoti, vai sasniedz plānotos rezultātus, kā arī sniegtu iespēju dalībvalstīm dalīties ar labo pieredzi.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs komentē: "Starp astoņu valstu darba devēju un nozaru organizācijām esam panākuši vienotu izpratni par to, kā veiksmīgāk ekonomikas atlabšanas posmā sasniegt plānotos Eiropas izaugsmes rādītājus. Globālā pandēmija ir radījusi ne tikai nepieredzētus izaicinājumus, bet arī sniedz jaunas iespējas, kuras pareizi izmantojot, varam veidot labāku Eiropas Savienības un katras dalībvalsts nākotni. Šajā brīdī mums visiem ir svarīgi, lai saglabātos skaidrs redzējums par prioritāriem atveseļošanas pasākumiem, tāpēc aicinām Eiropas Komisiju ar augstu atbildības sajūtu un precizitāti uzraudzīt ES finansējuma izlietošanu visās dalībvalstīs."

Gavrilovs akcentē, ka mērķtiecīgi izlietots finansējums palīdzēs novērst ne tikai koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu un sekmēs ekonomikas atlabšanu, bet arī uzlabos Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību ceļā uz ātrāku zaļo pāreju un digitalizāciju. "Uzņēmēji norāda, ka būtiski, lai "Next Generation EU" līdzekļi tiktu veltīti ilgtermiņa investīcijām un stiprinātu ES vienoto tirgu, nevis tiktu izlietoti budžeta iztrūkumu aizpildīšanai. Vienlīdz svarīgi finanšu līdzekļu plānošanā un izmantošanā ir nodrošināt caurskatāmību," viņš piebilst.

Ziemeļvalstu un Baltijas uzņēmēji atbalsta kopējos "Next Generation EU" mērķus, tomēr to īstenošanā jāievēro vairāki būtiski principi, norāda LDDK. Fondu līdzekļi jāizmanto tā, lai veidotos vienlīdzīga konkurence gan starp privātajiem uzņēmumiem, gan valsts sektora dalībniekiem. Publiskā iepirkuma procesiem dalībvalstīs jābūt caurskatāmiem un atvērtiem visiem Eiropas uzņēmumiem. Kā būtisku faktoru ekonomikas atlabšanas pasākumu īstenošanā uzņēmēji norāda to atbilstību arī tuvākās desmitgades klimata, enerģētikas un vides mērķiem. "Tikai ievērojot visus priekšnoteikumus un vadoties pēc noteiktiem kritērijiem, iespējams sasniegt plānotos rezultātus ilgtspējīgai izaugsmei, jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanai un pārtikušai nākotnei," pārstāvot uzņēmēju viedokli, pauž LDDK.