Ministru kabineta sēdē 7.janvārī apstiprināti Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2020.gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" noteikumi, kuri paredz, ka programmā uzņēmējiem būs pieejams finansējums 14,7 miljonu eiro apmērā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šīs programmas ieviešanu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Jaunā atbalsta programma Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs pieejama jau šā gada pirmajā pusē inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai un ieviešanai ražošanā. Atbalsts būs pieejams gan informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, gan "zaļo" inovāciju izstrādei un ieviešanai ražošanos procesos.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs komentē: "Šobrīd atrodamies laikā starp diviem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodiem, tāpēc Norvēģu finanšu instrumenta pieejamais atbalsts būs būtisks papildinājums inovāciju attīstībai Latvijā. Tas ļaus uzņēmumiem straujāk kāpināt ekonomisko aktivitāti pēc Covid-19 krīzes, jo investīcijas inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstības projektos paaugstinās uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju."

Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu, trīs jomās: "zaļās" inovācijas, dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

"Ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību vēlamies veidot pozitīvos piemērus, kā mainīt uzņēmējdarbības modeli, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kuros arvien vairāk pieaug prasības pret vides standartiem un procesu digitalizāciju. Ar šo atbalstu būs iespēja ieviest jaunas tehnoloģijas, modernizēt ražošanu un celt savu konkurētspēju," skaidro LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalstam varēs pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, kas izstrādās jaunas tehnoloģijas, piedāvājot tās tirgū, kā arī uzņēmumi, kas ieviesīs ražošanā jaunus produktus un risinājumus, pielāgojot un modernizējot esošās ražotnes vai izveidojot jaunas. Tiks izveidots arī Tehnoloģiju biznesa centrs, kurš strādās kā kontaktu punkts starp uzņēmējiem, augstskolām un pētniecības iestādēm inovatīvu ideju attīstībā.

Pirmais solis programmas ieviešanā būs atklātais konkurss "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā", kuru plānots izsludināt 2021.gada 1.ceturksnī.

Šajā programmas sadaļā tiks atbalstītas darbības, kas saistītas ar jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegādi zaļo inovāciju un IKT jomā, informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai, pasākumiem, kas saistīti ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā. Tāpat tiks sniegts atbalsts projekta partneru piesaistei, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un ieviestu ražošanā produktus un tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi. Savukārt IKT jomā, tie varētu būt produkti, kas nodrošina digitalizāciju vai automatizāciju ražošanas procesā. Būtisks kritērijs dalībai šajā konkursā ir jauna produkta ieviešana ražošanā.

Atbalsts vienam projektam šajā programmas sadaļā ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no 45% līdz 55% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

2021. gada 2. un 3. ceturksnī plānots izsludināt pieteikšanos uz neliela apjoma grantiem. Proti, uzņēmumiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 70% no attiecināmajām izmaksām tādām aktivitātēm kā eksperimentālā izstrāde, tajā skaitā jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa izgatavošana, komandējuma izmaksām, materiālu iegādei, produkta vai tehnoloģijas testēšanai (sertificēšanai), intelektuālā īpašuma nostiprināšanai, informācijas un komunikācijas pasākumiem, kā arī projekta partnera piesaistei.

Atbalsts vienam neliela apjoma grantu shēmu projektam ir no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro ar atbalsta intensitāti līdz 70%.

Programmu sadarbībā ar Norvēģijas karalistes valsts institūciju "Innovation Norway" īstenos LIAA.

Kopējais Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums ir 2 205 882 eiro.