Uzņēmējus aicina pieteikties darba iespēju festivālam 'Visiem!'

Cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši jauniešiem, ir par 24,4% mazāka iespējamība atrast darbu, liecina jaunākie Eiropas Savienības dati. Tāpat daudzi arvien saskaras ar diskrimināciju darba vidē. Lai risinātu šo problēmu Latvijā, sociālais uzņēmums "Ligero" jau trešo reizi rīkos darba iespēju festivālu "Visiem!" un aicina uzņēmējus pieteikt savu dalību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāls notiks 16. septembrī Rīgā, Vērmanes dārzā, un tā mērķis ir inovatīvā un praktiskā veidā savest kopā darba devējus ar saviem potenciālajiem darbiniekiem, īpaši jauniešiem ar invaliditāti un no reģioniem, kā arī ar cilvēkiem no dažādām sociālā riska grupām, kurus nereti daļā sabiedrības uzskata par neiederīgiem darba vidē, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Esošā darbinieku trūkuma apstākļos šis pasākums uzņēmējiem būs iespēja brīvā un draudzīgā atmosfērā klātienē iepazīstināt ar savu uzņēmumu un piedāvātajām darba vakancēm.

"Katrs cilvēks, neatkarīgi no sava dzīvesstāsta, ir pelnījis iespēju iesaistīties darba dzīvē. Latvijā katru gadu samazinās viens no valsts vērtīgākajiem resursiem – cilvēki, tāpēc mēs nevaram atļauties neredzēt visus sabiedrības locekļus, arī tos, kurus tradicionāli uzskatām par nespējīgiem strādāt," festivāla ideju skaidro sociālā uzņēmuma "Ligero" vadītāja Liene Reine-Miteva.

2021. gada pirmā pusgada beigās Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija vairāk nekā desmit tūkstoši bezdarbnieku ar invaliditāti. Tie ir 15 % no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

Pieteikšanās līdz 12. augustam

Festivāls ir atvērta satikšanās platforma, kuras saturu veido ikviens iesaistītais uzņēmums, sniedzot apmeklētājiem iespēju izzināt dažādu profesiju aizkulises un izmēģināt tās praksē. Uzņēmēji pasākumā var piedalīties gan ar informatīvu stendu, gan ar praktiskām meistarklasēm. Paredzēts, ka festivālu apmeklēs desmit tūkstoši cilvēku. Lai piedalītos, uzņēmējiem līdz 12. augustam jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama "Ligero" profilā "Facebook" – www.facebook.com/Ligero.lv.

"Ikdienā uzdodot jautājumu skolēniem, par ko viņi mācīsies pēc skolas, arvien biežāk saņemam atbildi, kas sastāv no viena vārda – nezinu. Šis festivāls ir lieliska iespēja uzņēmumiem parādīt sevi nākotnes darbiniekiem, piedāvājot meistarklases, kurās iepazīt dažādas profesijas, lai palīdzētu izvēlēties nākotnes studiju virzienu. Agrīni veidots kontakts pirms studijām ir abpusēji izdevīgs darījums – uzņēmums iepazīst nākotnes darbiniekus, sniedz viņiem prakses vietu un pieredzi, bet jaunieši redz mērķi un darbu konkrētā uzņēmumā," uzskata Reine-Miteva.

Turklāt 2022. gads Eiropas Savienībā ir Eiropas Jaunatnes gads, kad tiek akcentēta jauniešu loma iekļaujošākas sabiedrības veidošanā. Tāpēc festivāla galvenā mērķgrupa ir jaunieši. Tāpat festivāls fokusējas uz senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti – sabiedrības grupām, kam ir sarežģītāk iekļauties darba tirgū.

Jau trešais festivāls

Šis ir jau trešais darba iespēju festivāls. Pirmais pasākums notika aizvadītā gada rudenī Rīgā, bet otrs – šā gada maijā Ogrē. Tajos pulcējās vairāk nekā 60 uzņēmumu un vairāki simti darba meklētāju.

Iepriekšējā darba iespēju festivālā "Visiem!" piedalījās arī finanšu uzņēmums "Capitalia". Tā pārdošanas nodaļas vadītājs Mārcis Ļaksa teic, ka šādi pasākumi ļoti tieši liek paskatīties uz sevi un pavaicāt: cik daudz es daru un esmu gatavs darīt sociāli atbildīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā? "Tas ir tas pats vecais stāsts par to, kā būtu, ja "ikviens tik zemē sētu vienu graudu veselu". Mēs katrs esam daļa no lielās bildes – no visas sabiedrības – un katrs varam izdarīt vairāk nekā domājam. Šī ir vieta, kur atvērt durvis, prātus, sirdis un arī lauzt stereotipus.

Arī uzņēmējiem ir jālauž stereotipi, ka esam nepieejami, sarežģīti vai skatāmies uz pasauli no sazin kāda augstā krēsla. Katrs, kurš padod roku, palīdz ieraudzīt tālāk un noticēt stiprāk. Ir pietiekami daudz cilvēku, kam tas ir nepieciešams, bet vēl vairāk ir tādu, kuri to var izdarīt," uzsver Ļaksa.