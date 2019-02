Uzņēmējus sarūgtina jaunā eiro centu mainīšanas kārtība, ziņo raidījums

Uzņēmējiem eiro centu monētu apstrāde kļuvusi daudz neizdevīgāka – Latvijas Banka šogad būtiski mainījusi apmaiņas noteikumus, trešdienas vakarā ziņoja "LNT ziņas".

Vēl pērn uzņēmumi, gan privātpersonas Latvijas Bankā bez maksas mēneša laikā varēja samainīt vairāk nekā 20 tūkstošus monētu jeb katru dienu tūkstoš monētu. No šā gada bez maksas var apmainīt teju četras reizes mazāk. Monētas Latvijas Banka pieņem speciālā apjomu regulējošā kastē, kurā atkarībā no apjoma ietilpst līdz 1400 monētas. Jaunā norma paredz to, ka mēneša laikā bez papildu maksas var apmainīt tikai piecas šādas kastes, proti līdz 7000 monētu.

Jaunie nosacījumi apmierinot privātpersonas, kurām nav tik bieži jānāk uz banku, bet tie kļuvuši neizdevīgāki tirgotājiem, kuriem ir liels monētu apjoms.

Piemēram, 16 pārtikas veikalu "Lats" tīklā pircēji ik nedēļu sanes ap 5000 monētu. Līdz šim izmaksu taupīšanas nolūkos uzņēmuma pārstāvji paši gājuši monētas mainīt uz Latvijas Banku, bet tagad jāmeklē citi varianti un jārēķinās ar papildu izmaksām.

"Šis ir kārtējais papildu lielais slogs, kas prasīs no uzņēmējiem ieguldīt līdzekļus, tīri mainot sīknaudu pret lielākiem nomināliem," – "LNT ziņām," sašutis stāsta SIA "KL Retail" īpašnieks Kristaps Lūsis. Viņš norāda, ka veikalu daudzi pircēji, sevišķi reģionos, izmanto kā iespēju samainīt sīknaudu, nevis iet uz komercbanku, kur tas ir par maksu. Tāpēc uzņēmējs secina, ka problēma ir globālāka un viņaprāt - monētu skaits apgrozībā esot pārāk liels.

Lielais monētu apjoms nav sveša problēma arī Latvijas Bankai, kas jau vairākus gadus seko līdzi iedzīvotāju attieksmei pret vienu un divu centu monētu iespējamo izņemšanu no apgrozības, par ko šobrīd ir aktuāla diskusija eirozonā. Tā kā te lielākās bažas saistītas ar to, vai pēc mazo nominālu izņemšanas, apaļojot cenas, tiks veicināta cenu celšanās, Latvijas Banka šobrīd sākusi aptaujāt tirgotāju vēlmes un gatavību, kā arī veikt konsultācijas ar citām institūcijām, tai skaitā Ekonomikas ministriju.

"Tas nebūs sasteigts lēmums, bet laicīgi izziņots, ļoti pārdomāts lēmums, kas nekaitētu patērētāju interesēm. Lai tiešām, ja kaut kas tāds tiktu nolemts, būtu garantijas, ka cenas netiks apaļotas uz augšu," raidījumā uzsvēra Latvijas Bankas pārstāvis Jānis Silakalns. Lēmums par sīknaudas apjomu mazināšanu nebūšot šī, bet gan tuvāko gadu jautājums.