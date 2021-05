Uzņemšanai biznesa inkubatoros saņemts rekorddaudz pieteikumu; pieteicies prāvs pulks diasporas pārstāvju

Šī gada martā pavasara uzņemšanā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām Latvijas biznesa inkubatoros saņemti 863 pieteikumi, no tiem darbu programmās uzsāks 415 dalībnieki, "Delfi Bizness" pastāstīja LIAA pārstāve Māra Zepa.

Inkubācijas programmai bija saņemti 337 uzņēmumu pieteikumi, no tiem uzņemti 84 dalībnieki. Pirmsinkubācijas programmai pieteicās 526 biznesa ideju autori, no tiem sešu mēnešu programmā startēs 331 ideja.

Pirmo reizi pieteikušies diasporas uzņēmumi



Šogad pirmo reizi LIAA aicināja pieteikties arī Latvijas diasporas pārstāvjus. Interese izrādījusies liela – pieteikušies 79 pretendenti no 25 valstīm, tostarp no Kanādas, ASV, Šveices, Francijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas, Taivānas, Japānas, Mozambikas un Dienvidāfrikas.

Šajā uzņemšanā pirmo reizi tika uzrunāta Latvijas diaspora un aicināta pieteikties tiešsaistes pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. Uz aicinājumu atsaucies 71 biznesa ideju autors un astoņas uzņēmumu komandas no 25 valstīm. No diasporas pretendentiem LIAA biznesa inkubatoru tiešsaistes pirmsinkubācijas programmā ir uzņemts 71 biznesa idejas autors un trīs uzņēmumu komandas inkubācijas programmā.

Biznesa idejas pieteiktas ļoti dažādas - gan IT nozarē, gan inovatīvu iekārtu un neierastu pārtikas produktu radīšanai un attīstīšanai.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu, stāsta Zepa.

2021. gada pavasarī 67% inkubācijas programmā uzņemto uzņēmumu saistīti ar apstrādes rūpniecību (pārtikas produktu, t.sk. dzērienu ražošana; tekstilizstrādājumu ražošana, t.sk., apģērbu, ādas izstrādājumu ražošana; koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, t.sk., mēbeļu ražošana u.c.). No visiem jaunajiem dalībniekiem 12 % uzņēmumi darbojas informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē un 11% profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā.

Daudz vairāk nekā pērn



Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šajā uzņemšanā saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 863 pieteikumi.

2020. gada rudens uzņemšanā LIAA biznesa inkubatoros tika saņemti 532 pieteikumi, 219 inkubācijas programmai (26% bija no uzņēmumiem darbojas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju jomās) ) un 313 pirmsinkubācijas programmai. No visiem 2020. gada rudenī iesniegtajiem pieteikumiem 16% biznesa idejas vai uzņēmumi darbojās kādā no augsto vai vidēji augsto tehnoloģiju jomām. Salīdzinājumam, 2020. gada pavasara uzņemšanā pieteikumu skaits inkubācijai bija 211, bet pieteikumu skaits pirmsinkubācijai bija 290.

Latvijā darbojas 13 LIAA biznesa inkubatori – Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Siguldā, Talsos, Valmierā, Ventspilī un Radošo industriju inkubators Rīgā, kā arī piecas biznesa inkubatoru atbalsta vienības Cēsīs, Gulbenē, Saldū, Jēkabpilī un Bauskā. LIAA biznesa inkubatoru darbību finansē Eiropas Savienība ERAF projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators" un Latvijas Republika.

Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2021. gada rudenī, jaunie dalībnieki pieteikumus varēs iesniegt septembrī. Informācija par atbalsta programmām un pasākumiem LIAA biznesa inkubatoros pieejama inkubatoru Facebook vietnēs, kā arī LIAA mājaslapā.