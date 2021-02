Uzņēmumi vēl nedēļu var pieteikties atbalstam finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apstiprinājusi uzņēmumu akciju emisijas projektus, kas iesniegti atlases pirmajā kārtā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā mazo un vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos.

Akciju emisijai tirdzniecībā biržā līdzfinansējums līdz 50% apjomā no kopējām sagatavošanās izmaksām apstiprināts uzņēmumiem AS "Digital Mind", SIA "A-birojs" un SIA "Baltic Travel Group".

Pirmajā atlases kārtā lielākā interese bija par atbalstu akciju emisijai – CFLA saņēma astoņus projektu iesniegumus šī mērķa īstenošanai, no tiem apstiprināti tika trīs. Parāda vērtspapīru emisija bija plānota vienā projektā, taču tas netika apstiprināts, līdz ar to uzņēmējiem pieejama visa paredzētā atbalsta summa - 200 000 eiro, ar ko plānots atbalstīt vismaz 10 uzņēmumus. Akciju emisijai pieejamais ES fondu finansējums - 444 950 eiro.

Līdz 15. februārim turpinās projektu iesniegšana programmas otrajā atlases kārtā.

ES fondu atbalsta programmas ietvaros mazie un vidējie uzņēmumi sekmīgai akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā var saņemt līdzfinansējumu līdz 50% no kopējām sagatavošanās izmaksām. Atbalsts komersantiem tiks sniegts granta veidā, nepārsniedzot 100 tūkstošus eiro akciju emisijas gadījumā un 20 tūkstošus eiro parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Programmas ietvaros atbalsta saņēmējiem būs jānodrošina sekmīga akciju vai parāda vērstpapīru iekļaušana AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū vai Baltijas Alternatīvajā tirgū "First North" ("First North" Baltijas akciju saraksts) ne vēlāk kā divu gadu laikā no līguma ar CFLA par projekta īstenošanu noslēgšanas. Par sekmīgu akciju emisiju uzskata akciju emisiju vismaz 500 000 eiro apmērā, kas iekļauta jebkura AS "Nasdaq Riga" regulētā tirgus akciju sarakstā.

Programmas īstenošanai paredzēts viens miljons eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), tajā skaitā, 0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam.