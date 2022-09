Uzņēmumiem būs pieejams atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai, AER tehnoloģijām un elektroauto iegādei

Ministru kabineta sēdē 20. septembrī apstiprināti grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju plašākai izmantošanai, kā arī bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, informē Finanšu ministrijā.

Grozījumi izstrādāti atbilstoši Eiropas Komisijas sniegtajiem priekšlikumiem atbalsta programmas saskaņošanas laikā. Līdz ar to tuvākajā laikā finanšu institūcija "Altum" plāno uzsākt uzņēmumu projektu pieņemšanu.

"Jaunā atbalsta programma ļaus uzņēmējiem pašiem attīstīt elektroenerģijas ražošanu, izmantojot dažādas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, veikt apkures katlu nomaiņu uz efektīvākiem risinājumiem un ēku atjaunošanu, būtiski paaugstinot energoefektivitāti, kā arī atjaunot auto parku ar videi draudzīgiem elektroauto. Īstenotie atbalsta pasākumi ne tikai sekmēs energoefektivitātes paaugstināšanu uzņēmumos, bet arī būs solis uz uzņēmēju patstāvību enerģijas ražošanas un racionālas izmantošanas virzienā, vienlaikus stiprinot Latvijas enerģētisko neatkarību," komentē ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai un AER tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumiem būs pieejams kā finanšu institūcijas "Altum" aizdevums vai "Altum" paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai - maksimālā aizdevuma summa ir 5 milj. EUR ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Savukārt atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb finanšu institūcija "Altum" samazinās aizdevuma apmēru 30% apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 milj. EUR pēc tam, kad energoefektivitātes paaugstināšanas vai AER tehnoloģiju ieviešanas projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Aizņēmumu uzņēmums varēs saņemt nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu varēs ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, biomasas tehnoloģiju ieviešanai u.c. tehnoloģijām.

Tāpat atbalsta programmas ietvaros būs pieejams arī atbalsts eksportējošiem apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumiem bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, t.i - jaunu M1 kategorijas (papildus transportlīdzekļa vadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas un nav vietas stāvošu pasažieru pārvadāšanai) transportlīdzekļu iegādei, kas pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO 2 /km.

Uzņēmējs, iegādājoties elektroauto, no finanšu institūcijas "Altum" saņems garantiju līzinga pakalpojuma sniedzēja līzinga maksājuma saņemšanai un, sasniedzot sākotnēji projekta ietvaros noteiktos mērķus, līzinga maksājumam tiks piemērota kapitāla atlaide - līzinga maksājuma samazinājums. Maksimāli pieļaujamā kapitāla atlaide viena elektroauto iegādei nevarēs pārsniegs 5 000 eiro, nepārsniedzot 30% no elektroauto izmaksām. Kapitāla atlaide, kuru piešķirs vienam uzņēmējam visu projekta ietvaros noteikto elektroauto iegādei, būs līdz 30% no elektroauto izmaksām, bet ne vairāk kā 180 000 eiro.

Projekti tiks pieņemti trīs atlases kārtās, sākot ar š.g. rudeni, katru atlasi organizējot divu mēnešu garumā (paziņojums par atlases kārtas sākumu tiks publicēts tīmekļa vietnē "www.altum.lv"). Katrā atlases kārtā atbalstam uzņēmumu energoefektivitātei tiek paredzēti 8 583 613 eiro, atbalstam saules paneļiem u.c. AER pašpatēriņam - 15 000 000 eiro un elektroauto iegādei tikai eksportējošiem apstrādes rūpniecības komersantiem - 1 666 666 eiro.

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atklātos konkursos (iepriekš bija noteikts, ka projektu vērtēšana notiks rindas secībā), kuros lielāku punktu skaitu saņems projekti, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz atbalstu 1000 eiro.

Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai ir 25,75 milj. EUR, pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām - 45 milj. EUR, savukārt elektroauto - 5 milj. EUR.