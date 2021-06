Uzņēmums 'Elko' iegādājies Rumānijas izplatītāju 'IT Smart Distribution'

IT produktu, sadzīves elektronikas un risinājumu izplatītājs "Elko" parakstījis līgumu par "IT Smart Distribution" iegādi, nostiprinot pozīcijas starp lielākajiem Rumānijas IT izplatītājiem, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar līgumu, "Elko Grupa" ar meitasuzņēmuma "ElkoTech Romania SRL" starpniecību iegādājās 100% uzņēmuma "IT Smart Distribution SRL" akciju, kas specializējas IT risinājumu izplatīšanā.

Abu uzņēmumu konsolidētais apgrozījums, kas pārsniedz 125 miljonus ASV dolāru, nostiprinās"Elko" pozīciju TOP IT izplatītāju vidū Rumānijas tirgū. Šīs iegādes noslēgšana tiks pabeigta tuvāko mēnešu laikā. Darījums jau ir saņēmis piekrišanu no Rumānijas Konkurences padomes.

"Pozīciju nostiprināšana Centrālās un Austrumeiropas reģionā ir viens no mūsu stratēģiskajiem virzieniem. Rumānijas tirgus parāda labu izaugsmes potenciālu, un tas jau kādu laiku ir mūsu uzmanības centrā. Pēdējo trīs gadu laikā mūsu meitasuzņēmums Rumānijā ir gājis cauri reorganizācijai un jaunas stratēģijas izstrādei. "IT Smart Distribution" iegāde ir svarīgs pavērsiens šajā garajā ceļojumā. Konsolidācija ir atslēga, lai pārvarētu saspringto konkurenci nozarē un sasniegtu mūsu ambīcijas kļūt par klientu pirmo izvēli Rumānijā," saka Svens Dinsdorfs, "Elko Grupas" direktors.

"IT Smart Distribution" ir IT risinājumu ieviešanā specializējies izplatītājs.

Abi uzņēmumi uzsāks integrāciju organizatoriskā līmenī - apvienojot portfeļus, nodrošinot know-how apmaiņu un veicinot vienotas komandas gara veidošanu. Pirmie soļi ir sadarbības noteikumu un nosacījumu sinhronizēšana, kā arī pilnīga, klientiem pieejama produktu portfeļa nodrošināšana. Integrācijas procesā galvenā uzmanība ir pievērsta tam, lai tas būtu viegls un saprotams gan pārdevējiem, gan klientiem un nodrošinātu, ka viņu uzņēmējdarbības mērķi tiek pilnībā īstenoti.