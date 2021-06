Uzņēmums 'IRLMD Food Solutions' iegādājies 'Aloja Starkelsen' vairākuma daļas

Latvijas uzņēmums SIA "IRLMD Food Solutions" ("IRLMD FS") iegādājies bioloģiskās kartupeļu cietes ražošanas uzņēmumu SIA "Aloja Starkelsen", informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darījuma summa ir konfidenciāla. "Mēs pieņēmām lēmumu investēt Latvijā, kur mūs interesējošie lauksaimniecības produkti tiek audzēti ilgtspējīgi un konkurētspējīgi, un kur jau ir izveidoti interesanti ražošanas centri," saka viens no "IRLMD Food Solutions"dibinātājiem Maurizio Decio.

""IRLMD FS" nodrošinās zinātnisko, tehnisko un komercdarbības zināšanu pārnesi uz Latviju un mērķtiecīgi attīstīs "Aloja Starkelsen" par globālu augu izcelsmes pārtikas izejvielu un pārtikas risinājumu ražotāju. Latvija, ar savu konkurētspējīgo un ilgtspējīgo lauksaimniecības infrastruktūru, spēcīgo pārtikas rūpniecību un respektablām universitātēm, ir ideāla vieta, lai attīstītu veiksmīgu pārtikas izejvielu industriju," uzskata Decio.

"Mēs augsti novērtējam šo darījumu, kas ļaus mums turpmāk straujāk attīstīt ražošanas platformu un inovāciju kapacitāti, kas stiprinās mūsu iespējas rast modernus pārtikas produktu risinājumus partneriem visā pasaulē," saka uzņēmuma ģenerāldirektors Jānis Garančs.

Zviedrijas zemnieku kooperatīvs SSF pārdevis 90% "Aloja Starkelsen" kapitāldaļu, lai fokusētos uz kartupeļu un to produktu pievienotās vērtības celšanu.

"Aloja Starkelsen" tika dibināts 1991. gada jūnijā sadarbībā starp darbinieku kooperatīvu "Aloja" un zemnieku kooperatīvu SSF no Zviedrijas kā Latvijā pirmais kopuzņēmums pārtikas nozarē. Uzņēmums šo gadu laikā ir kļuvis par lielāko kartupeļu cietes ražotāju Baltijas valstīs, kā arī par vienu no lielākajiem bioloģiskās kartupeļu cietes ražotājiem pasaulē. Aptuveni 80% no saražotās produkcijas tiek eksportēti uz Eiropas Savienības valstīm, ASV un Āzijas valstīm.

"IRLMD FS" ir Latvijas uzņēmums, ko dibināja dažādu nacionalitāšu investoru grupa (latvieši, itāļi, amerikāņi, spāņi, holandieši, briti), tāpat iesaistījušies arī divi investori no Latvijas (VAKS, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons) un Edgars Ruža, Latraps valdes priekšsēdētājs, kas piedalās kā privāts investors.

"IRLMD FS" fokusējas uz jaunu pārtikas produktu risinājumu izveidi, kas balstās uz ilgtspējīgi audzētiem un minimāli pārstrādātiem augkopības produktiem. Pārtikas izejvielas, kas iegūtas no kartupeļiem, zirņiem un citām ilgtspējīgi audzētām kultūrām, ir produkti, lai veidotu jaunus risinājumus inovatīviem pārtikas ražotājiem, uzskata uzņēmums.