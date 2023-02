Uzņēmumu masveida slēgšana nav vērojama, bet riska zonā nonākuši daudzi

Jelgavas konditoreja "Tarte", Liepājas beķereja "Puķītes" – kopš pērnā gada vidus ik pa laikam izskan ziņas par kāda neliela uzņēmuma darbības pārtraukšanu. Esošā nenoteiktība ekonomikā un augstās cenas ietekmē ne tikai iedzīvotājus, kuru rīcībā paliek mazāk brīvo līdzekļu, bet arī uzņēmumus, kuru izmaksas pieaug, palielinot spiedienu uz to finansēm. Izaicinājumu, ar kuriem saskaras mazie un vidējie uzņēmumi, ir daudz.



Tādēļ "Delfi Bizness" nolēma noskaidrot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK) un lielākajās bankās, kuru klienti ir šie uzņēmēji, – vai vērojama lavīnveidīga mazo uzņēmumu slēgšanas tendence?

Iedzīvotājiem citas prioritātes

Šobrīd riska zonā nonākuši dažādi uzņēmumi, ne tikai mazākie, atzīst LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris.

"Lai arī šobrīd neredzam "lavīnveidīgu" uzņēmumu slēgšanas tendenci, riska zonā nonākuši daudzi uzņēmumi, īpaši tie, kuriem lielu izmaksu daļu veido energoresursi, kā arī tie, kuru produkcija vai pakalpojumi nav saistīti ar cilvēku prioritārajām vajadzībām," viņš iezīmē situāciju.

Viens no šādiem piemēriem ir sporta nozare, kura publiski ziņojusi par krīzes negatīvajiem aspektiem. Latvijas Veselības un fitnesa asociācija, Latvijas Ledus Haļļu asociācija un Latvijas Tenisa savienība atklātā vēstulē Finanšu ministrijai skaidrojušas, ka augošo maksājumu dēļ sporta un fitnesa nozarei bez valsts atbalsta draud klubu slēgšana, tādēļ aicinājušas izskatīt iespējas sniegt finansiālu atbalstu sporta nozarei.

"Tomēr ne vienkāršāk klājas arī citām nozarēm, kas pārstāv apkalpojošās sfēras," atzīst Lielpēteris.

LTRK prognozē, ka ekonomiskā situācija tuvākajos mēnešos būtiski neuzlabosies, turklāt gana neparedzama esot situācija gada otrajā pusē, tamdēļ diskusijas par uzņēmēju atbalstu ne tuvāko mēnešu, ne šī gada otrās puses kontekstā neizpaliks.

Skaits nesamazinās

Arī "Delfi Bizness" aptaujātās bankas nav novērojušas, ka mazie un vidējie uzņēmumi strauji aizvērtu kontus bankā, kas tādējādi varētu liecināt par to darbības pārtraukšanu.

"Atsevišķos gadījumos tas [uzņēmumu aizvēršana] ir bijis saistīts ne tik daudz ar cenu kāpumu, bet ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kā dēļ varbūt kādam ir nācies pārorientēt savu biznesu un meklēt jaunas iespējas," saka "SEB bankas" Mazo un vidējo uzņēmumu segmenta vadītāja Latvijā Elīna Dlohi.

Vienlaikus Uzņēmuma reģistra informācija liecina, ka pērn reģistrēti vismazāk - 8826 uzņēmumi - pēdējo piecu gadu laikā. Tas, pēc Dlohi teiktā, liecina par zināmu piesardzību nenoteiktības apstākļos uzsākt jaunu biznesu.

Tomēr pēdējo mēnešu laikā dažādu maksājumu pieaugums visvairāk ietekmē tieši mazos un vidējos uzņēmumus, un kādam turpmākie pāris mēneši var būt izšķiroši. "Šeit liela nozīme ir klientu lojalitātei – izvēloties vietējo uzņēmumu ražotās preces un sniegtos pakalpojumus, mēs kā sabiedrība varam sniegt būtisku atbalstu uzņēmējiem un ekonomikai kopumā," saka Dlohi.

Būtiskas izmaiņas nav novērojusi arī "Citadele" un "Swedbank".

"Citadeles" Mazo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Kopeika "Delfi Bizness" norādīja, ka aktīvo un jauno klientu skaits pieaug, mazie uzņēmumi labprāt atver norēķinu kontu attālināti. "Pandēmijas laikā iesāktais e-komercijas uzvaras gājiens turpinās – arvien vairāk uzņēmēji izmanto šos pakalpojumus, kas nu jau ir kļuvuši par obligātu nosacījumu, lai nepazaudētu konkurētspēju tirgū," saka bankas pārstāvis.

Savukārt "Swedbank" pat novērojusi, ka uzņēmumu aktivitāte palielinās, nevis samazinās, "Delfi Bizness" atklāj "Swedbank" Mazo uzņēmumu segmenta vadītāja Elīna Volāne. "Pieaug atvērto kontu skaits, turklāt novērojams, ka uzņēmumi īpaši pievērš uzmanību tam, lai uzņēmējdarbība būtu pārdomātāka," viņa saka.

Strādā piesardzīgi

"SEB banka" pagājušajā gadā arī novērojusi lielāku mazo uzņēmumu interesi par papildu finansējumu. Tas meklēts gan, lai straujāk atgūtos no Covid-19 pandēmijas radītājām sekām, gan cīnītos ar izejvielu un energoresursu cenu kāpumu Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ. Rezultātā banka 2022. gadā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem aizdevumos izsniegusi par 35% vairāk, kredītu apjomam sasniedzot 256 miljonus eiro. Pieaugums vērojams gan līzingā, gan īstermiņa un arī ilgtermiņa finansējumā, stāsta Dlohi.

Kopeika toties kā pozitīvu izceļ faktu, ka kopumā uzņēmumu brīvie naudas līdzekļi banku kontos ceturtajā ceturksnī turpināja palielināties, kas norādot uz uzņēmēju gatavošanos izmaksu pieaugumam, kā arī pārdomātāku un piesardzīgāku investīciju stratēģiju.

"Swedbank" pārstāve Volāne gan atzīst, ka daudz kas atkarīgs no nozares, kurā uzņēmumi strādā un vai tiem, cita starpā, ir bijusi iespēja palielināt savu produktu un pakalpojumu cenas. "Protams, uzņēmumu veidi ir dažādi, piemēram, ir daļa uzņēmumu, kas spēja palielināt savus ienākumus, pārnesot izejmateriālu un energoresursu sadārdzinājumu uz galaprodukta vai pakalpojuma cenu. Tāpat kā ir arī tādi uzņēmumi, kuriem izdzīvot ir grūtāk. Tas viss ir atkarīgs no nozares, kuros šie uzņēmumi darbojas, no tā, cik ļoti ārējie apstākļi ietekmē uzņēmumu darbību un arī no tā, uz kādas biznesa idejas uzņēmums ir būvēts," saka Volāne.