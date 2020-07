Uzraugi pusgada laikā atcēluši OIK atbalstu 10 stacijām; valstij ietaupījuši 14,6 miljonus eiro

Pusgada uzraudzības laikā Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) atcēlis obligātā iepirkuma (OIK) tiesības 10 stacijām, trešdien intervijā Latvijas Radio pastāstīja BVKB direktore Svetlana Mjakuškina. Neizmaksātais atbalsts, kas tādējādi ticis ietaupīts, ir 14,6 miljoni eiro.

Septiņām elektrostacijām atļaujas atceltas par pārkāpumiem, savukārt vēl trīs elektrostaciju īpašnieki no valsts atbalsta atteikušies paši.

Mjakuškina stāstīja, ka pirmajos mēnešos kopš uzraudzības pārņemšanas veidota speciālistu komanda. BVKB jāuzrauga 328 stacijas. Tiek veiktas gan fiziskas pārbaudes, gan arī tiek analizēta pieejamā informācija, lai novērtētu staciju darbību.

Šogad BVKB veicis klātienes pārbaudes 20 elektrostacijās, konstatējot 24 dažādus pārkāpumus, tajā skaitā piecās elektrostacijās atklātas nepilnības uzskaites sistēmās, piemēram, nav uzstādīti mēraparāti. Savukārt deviņas elektrostacijas neatbilst enerģētikas jomas prasībām (piemēram, konstatētas neatbilstības elektriskajos pieslēgumos). Vēl septiņi pārkāpumi fiksēti par darba drošības noteikumu neievērošanu un trijās stacijās konstatētas neatbilstības līgumā ar publisko tirgotāju norādītajai elektriskajai jaudai.

Šajā laika posmā birojs ir izvērtējis arī 143 elektrostaciju iesniegtos gada pārskatus par 2019. gadu un izteicis 15 brīdinājumus, tajā skaitā 10 par pārskatu neiesniegšanu un 5 par elektroenerģijas izlietojuma nenodrošināšanu elektrostacijas vajadzībām jeb pašpatēriņu.

BVKB strādā kopā ar tiesībsargājošajām iestādēm, un gandrīz 100% pārkāpumu gadījumos sāktas tiesvedības. Mjakuškina norādīja, ka pašlaik ir aktīvas 15 tiesvedības. BVKB vadītāja uzskata, ka iepriekš minētajās lietās uzvarēs. Pašlaik neesot nekādu pazīmju, lai tā nenotiktu.

Mjakuškina intervijā uzsvēra, ka stacijas turpinās uzraudzīt. BVKB galvenais mērķis neesot sodīt, bet novērst nelikumības, tādēļ staciju īpašnieki aicināti sakārtot savu saimniecību. Biroja darbinieki ir gatavi skaidrot normatīvo aktu prasības.

Pēc Mjakuškinas teiktā, BVKB kontrolē arī staciju saražoto elektrības daudzumu, jaudas atbilstību un citus aspektus. Birojs strādā, lai pilnveidotu sistēmu, lai ātrāk varētu nonākt līdz rezultātiem. "Tuvākajā nākotnē redzēsim, ka sakārtojas arī šī joma," sacīja Mjakuškina.

Tāpat birojs pārbaudījis, vai 275 uzņēmumiem nav izveidojušies nodokļu parādi, kā rezultātā 27 uzņēmumi saņēmuši brīdinājumus par parādsaistību nokārtošanu pret valsti. Vēl pirmajā pusgadā BVKB nodrošinājis elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzības nodevas iekasēšanu 288 tūkstošu eiro apmērā.

Kopumā BVKB pārraudzībā ir 328 elektrostacijas, no tām 135 hidroelektrostacijas, 51 vēja elektrostacija, 42 enerģiju ražo no biomasas, 50 no biogāzes un 50 no dabasgāzes. Šogad valsts atbalsts beigsies astoņām elektrostacijām.

BVKB kopš 2020. gada 1. janvāra veic enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas. Pirms tam šīs funkcijas īstenoja Ekonomikas ministrija.

Jūlijā tiesa par OIK izkrāpšanu piesprieda trīs gadu cietumsodu. Kriminālprocesa laikā tika veiktas vairākas procesuālās darbības, tostarp kratīšana, kurā gūti pierādījumi veiktajai krāpšanai ar elektroenerģijas pašpatēriņu, kas veikts sākot no 2013. gada marta.