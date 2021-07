Uzsāk pētījumu par 'Rail Baltica' starptautisko staciju ilgtermiņa pievienoto vērtību apkārtējiem reģioniem

"Rail Baltica" kopuzņēmums Baltijas valstīs "RB Rail" parakstījis līgumu 194 250 eiro apmērā ar starptautisku konsorciju, kuru vada globālais uzņēmums "Ramboll" (Dānija) un kurā ietilpst "Gottlieb Paludan Architects" (Dānija), "Soini&Horto Architects" (Somija), "Realidea" Ltd. (Somija) un "Ardenis Consult" (Latvija), piedaloties Ziemeļeiropas infrastruktūras attīstības ekspertu un arhitektu komandām, lai pētītu, izvērtētu un sniegtu savas rekomendācijas par septiņu "Rail Baltica" starptautisko staciju ilgtermiņa sociālekonomisko pievienotās vērtības potenciālu.

Plānots, ka ziņojums par pētījuma rezultātiem tiks publicēts 2021. gada nogalē.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt visaptverošu rekomendāciju kopumu par to, kā attīstīt septiņu "Rail Baltica" starptautisko dzelzceļa staciju – Tallinas Ulemistes, Pērnavas, Rīgas Centrālās stacijas, Rīgas Starptautiskās lidostas, Panevēžas, Kauņas un Viļņas – infrastruktūru un jo īpaši – apkārtni, veicinot multimodālo savienojamību un kļūstot par svarīgu elementu pilsētvides un apkārtējās vides attīstībai.

Pētījums tiks balstīts uz veiksmīgāko Eiropas un pasaules multimodālo transporta mezglu labās prakses salīdzinošo novērtēšanu, lai labāk izprastu galvenos faktorus, kas veicina efektīvu starptautisko dzelzceļa staciju sociālekonomiskās pievienotās vērtības radīšanu telpiskajā, funkcionālajā, komerciālajā, operacionālajā un pārvaldības ziņā – gan stacijās, gan to tuvākajā apkārtnē un pilsētvidē. Tostarp rekomendācijas tiks izstrādātas, domājot arī par plašākas, uz mobilitāti vērstas ekosistēmas attīstību. Pētījuma ietvaros tiks analizēti jau plānotie publisko un privāto partneru attīstības plāni un iniciatīvas stacijās un to apkārtnē.

Pētījuma un rekomendāciju izstrādes laikā tiks iesaistīti sadarbības partneri, tostarp no pašvaldībām, sabiedriskā transporta operatoriem, transporta institūcijām, nevalstiskā sektora, privātā sektora un nekustamo īpašumu attīstītājiem.

"Šis pētījums identificēs plašu iespēju klāstu, taču to īstenošana vistiešākajā mērā būs atkarīga no partneru gatavības tās ieviest. Es vēlos iedrošināt visas globālā projekta ieinteresētās puses aktīvi piedalīties šo pasaules līmeņa rekomendāciju izstrādē, lai pēc tam varētu nodrošināt to koordinētu ieviešanu," saka "RB Rail" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna.

"RB Rail" ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas izveidots, lai vadītu un koordinētu "Rail Baltica" globālo projektu un tā ieviešanu. Tāpat "RB Rail" ir atbildīgs arī par "Rail Baltica" pamattrases projektēšanu, dzelzceļa sistēmu un pārrobežu posmu būvniecību, kā arī dzelzceļa infrastruktūras megaprojekta komercializāciju.