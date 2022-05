Uzsākta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projektu attīstītāju atvērtā tirgus izpēte

Ekonomikas ministrija izsludinājusi publisku starptautisku sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides projektu tirgus izpēti, informē EM.

Potenciālie projekta attīstītāji līdz šā gada 13. maijam iesniegt ministrijā savu pieteikumu, sniedzot aprakstu gan par projekta īstenotāju un partneriem, to pieredzi lielu investīciju projektu īstenošanā, projekta būtību, būvmateriālu un infrastruktūras pieejamību, projekta gatavības pakāpi, potenciālajiem SDG pircējiem, projekta īstenošanas laika plānu, riska novērtējumu, kā arī projekta izmaksu aprēķinu, t.sk. norādot finansējuma pieejamību, avotus un valsts iesaistes nepieciešamību.

Kā zināms, Ministru kabinets 19. aprīlī lēma, ka ar mērķi nodrošināt papildu dabasgāzes piegādes arī Latvijā jāizveido sašķidrinātās dabasgāzes terminālis.

Vienlaikus Ministru kabinets uzdeva Ekonomikas ministrijai līdz 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes piegāžu drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā, vienlaikus nodrošinot tik nepieciešamo elastību un alternatīvas sašķidrinātās dabasgāzes importam reģionālā līmenī.

"Valdības konceptuālais lēmums par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūvi ir ilgtermiņa risinājums, lai nodrošinātu sašķidrinātās dabasgāzes piegādes un tādējādi nodrošinātu Latvijas enerģētisko neatkarību no Krievijas. Ņemot vērā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūves būtisko nozīmi, kā arī šī infrastruktūras projekta apjomu, esam izveidojuši profesionālu tirgus izpētes komisiju, kā arī publiski izsludinām atvērtu pieteikšanos, tādējādi nodrošinot visiem potenciālajiem investoriem un attīstītājiem līdzvērtīgus noteikumus. Ņemot vērā, ka šādi starptautiski projekti būtiski skar iedzīvotāju intereses, arī turpmākajā projekta virzībā aicināšu ievērot atklātību un caurspīdību, lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju sekot līdzi lēmumu pieņemšanas gaitai," norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Ministrija lūdz potenciālos projekta attīstītājus līdz šā gada 13. maijam aizpildīt un iesniegt Ekonomikas ministrijā pieteikuma veidlapu, kas reizē ar detalizētu tirgus izpētes procedūras aprakstu publicēta ministrijas tīmekļa vietnē (tā kā tirgus izpēte tiek organizēta starptautiskā līmenī, dokumenti sagatavoti un pieteikums jāiesniedz angļu valodā).

Nolūkā nodrošināt saņemto projektu pieteikumu objektīvu izvērtēšanu, izveidota tirgus izpētes komisija Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Edmunda Valanta vadībā. Komisijas sastāvā vēl iekļauti pārstāvji no AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, AS "Conexus Balic Grid", Biedrības "Latvijas Stividorkompāniju asociācija", kā arī Valsts vides dienesta un Ekonomikas ministrijas. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija.

Komisijas darba rezultātā tiks sagatavots kopsavilkums par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām ar rekomendācijām par optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes apgādes drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā.

Ekonomikas ministrija apliecina, ka projektu pieteikumos ietvertā informācija tiks uzskatīta par komercinformāciju un komisijas locekļiem nav tiesību to izpaust trešajām pusēm.