Uzstādīts lielākais saules paneļu parks Kurzemē

Rojas zivju konservu ražotājs "Banga Ltd" sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu "AJ Power" uzstādījis lielāko saules paneļu parku Kurzemē. Saražotā elektroenerģija tiks izmantota ražotnē un samazinās uzņēmuma izmaksas ilgtermiņā, informē "AJ Power".

SIA "Banga Ltd" saules paneļu projektā uz zemes tika uzstādīti vairāk nekā 600 saules paneļi ar kopējo sistēmas jaudu 200 kW. Saules paneļi gada laikā saražos 198 000 kWh zaļās elektroenerģijas, kas ir apmēram 25% no ražotnes gada kopējā elektroenerģijas patēriņa. Uzņēmums gada laikā par elektroenerģijas izmaksām ietaupīs vairāk nekā 17 000 eiro. 10 gadu periodā viena saražotā saules paneļu kilovatstunda uzņēmumam izmaksās 4,1 eiro centus, turpretī šobrīd pērkot elektroenerģiju no tīkla ir jāsamaksā vismaz 9,5 eiro centi, rēķinot elektroenerģijas cenu, OIK (obligāto iepirkuma komponenti) un AS "Sadales tīkls" tarifus. Nākamo 10 gadu laikā uzņēmums "Banga Ltd" ietaupīs izmaksas 185 000 eiro apmērā, turklāt parkam nav nepieciešami papildu ieguldījumi un uzturēšanas izmaksu praktiski nav.



"Banga Ltd" ražotnē soli pa solim tiek pilnveidota infrastruktūra un iegādātas jaunas iekārtas, palielinot ražošanas jaudu, rezultātā pieaugot nepieciešamībai pēc alternatīviem un lētākiem enerģijas avotiem. Pēc esošā un plānotā enerģijas patēriņa izvērtēšanas, tapis skaidrs, ka izmaksas ilgtermiņā tikai palielināsies, tāpēc nolemts investēt zaļās enerģijas ražošanā. Turklāt blakus ražotnei bija pieejama brīva neizmantota zemes platība, ko pie reizes izdevās arī iekopt.

"Banga Ltd" atrodas rūpnieciskajā ražošanas zonā, un, izvēloties jebkuru jaunu iekārtu vai tehniku, kā arī plānojot darbus nākotnē, zivju konservu ražotājs vērā ņem vides aspektu. Pēdējos gados "Banga Ltd" ir nomainījuši gan apkures sistēmu – izmantojot siltuma ražošanai visu pieejamo siltumu, ko rada citu iekārtu darbība, gan tehnoloģiskā tvaika ražošanu no dīzeļdegvielas uz dabai draudzīgāko – gāzi. Ražotnē tikusi pilnveidota ražošanas ūdens recirkulācijas sistēma – vairākkārt samazinot ūdens patēriņu, attīrīšanas iekārtas darbību, kā arī uzstādīta daudz modernāka kūpināšanas sistēma. Saules paneļu parka uzstādīšana ir vēl viens uzņēmuma solis ceļā uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku ražošanas darbību.

"Lai arī faktiskais ieguvums būs skaidrs tikai pēc gada, jau tagad zinām, ka mums ir visi priekšnosacījumi, lai šis projekts būtu ļoti veiksmīgs. Saražoto elektroenerģiju primāri izmantosim ražotnes vajadzībām, savukārt tā daļa enerģijas, kas saražota brīvdienās, tiks pārdota "AJ Power" par elektroenerģijas biržas cenām. Līdz ar to strauji samazināsies rēķini par elektroenerģiju. Uzstādītajam saules parkam praktiski nav uzturēšanas izmaksu, tik vien kā zālāja nopļaušana parka teritorijā. Mēs paredzam pozitīvu naudas plūsmu šim projektam jau pirmajā gadā", vērtē SIA "Banga Ltd" valdes loceklis, Ingus Veckagans.

"Izveidotais saules parks "Banga Ltd" vajadzībām ir piemērs tam, uz ko virzās ražošanas uzņēmumi, kas vēlas kļūt neatkarīgāki no svārstīgajām elektroenerģijas cenām, samazināt izmaksas un iesaistīties aprites ekonomikā. Saules paneļu uzstādīšana ir viena no drošākajām investīcijām, kas sevi atpelna samērā īsā laikā un kļūst arvien pieejamāka patērētājiem," teic enerģētikas uzņēmumu grupas "AJ Power" vadītājs Roberts Samtiņš.

"Banga Ltd", meklējot iespējas realizēt lielāko saules paneļu parku reģionā, izmantoja "Altum" piedāvātās iespējas un papildus piesaistīja arī Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu, tādējādi uzņēmuma investīcijas saules enerģijā atmaksāsies četru gadu laikā.