Uzziņa: gaidāmie notikumi enerģētikas nozarē 2019. gadā

Enerģētikas nozarē pagājušajā gadā notikušas vairākas būtiskas pārmaiņas, un arī šogad sektors būs sabiedrības uzmanības lokā gan OIK (obligātā iepirkuma komponente), gan dabasgāzes tirgus atvēršanas u.c. notikumu dēļ. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (regulators) un energokompānija "Enefit" vērtē pagājušā gadā paveikto, kā arī prognozē gaidāmās tendences enerģētikā šogad.

"Pagājušajā gadā Latvijas enerģētikas nozare sasniedza sava veida briedumu, kad patērētāju izdevumus par elektrību vai dabasgāzi galvenokārt ietekmēja globāli atvērtā tirgus procesi, nevis vietējā tirgus regulējuma vai infrastruktūras izmaiņas. Vienlaikus tas nozīmē, ka līdz ar globālo energoresursu cenu kāpumu, 2019. gadā līdzās valstiska līmeņa lēmumiem par dabasgāzes tirgus pilnīgu atvēršanu un OIK pārskatīšanu, daudz būtiskāk iezīmēsies arī katra patērētāja loma sava patēriņa aktīvākā kontrolē – gan mājoklī, gan biznesā," norāda energouzņēmuma "Enefit" valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.

Jāmin, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izvirzījusi vairākus uzdevumus un turpinās strādāt pie jau iesāktajiem darbiem – strādājot pie normatīvā regulējuma, tirgus uzraudzības pilnveides un veicinot pārrobežu tirgu attīstību.

"Meklējot veidus, kā mazināt cenu kāpuma ietekmi un optimizēt savus izdevumus par enerģiju, risinājums vairs nav tikai lētākās elektrības cenas izvēle. Tas ir tāpat kā ar autobraukšanu – izvēloties lētāko degvielas uzpildes staciju var ietaupīt vien pāris eiro, bet būtiskākam izdevumu samazinājumam ir nepieciešama radikālāka pieeja – jāmaina savi paradumi, jāizvēlas ekonomiskāks auto vai arī jāpāriet uz alternatīvu degvielas veidu," teic Bethers.

"Priekšvēlēšanu cīņu karstumā nozarei un patērētājiem būtiskais OIK jautājums kļuva par partiju savstarpējo cīņu bubuli bez konkrēta iznākuma. Turklāt populistisku solījumu pilnās diskusijas deformēja sabiedrības izpratni par atjaunojamo energoresursu atbalstu un panāca asu nostāju pret to, ignorējot faktu, ka tieši zaļie energoresursi ir kritiski svarīgi ilgtspējīgai enerģijas ražošanas attīstībai Latvijā un visā Baltijā," secina "Enefit" valdes priekšsēdētājs. Jaunajai valdībai jau šī gada sākumā būs jāspēj nonākt pie konkrētiem lēmumiem, lai uzsāktu reālu darbu pie OIK sistēmas izmaiņu ieviešanas, kas būtiski ietekmēs enerģētikas nozares tālāko attīstību. Tomēr, izvērtējot daudzos priekšlikumus, ir svarīgi saglabāt fokusu uz to, kā atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu jēgpilni un mērķtiecīgi, nevis vai to vispār darīt. Bethers atzīmē, ka šī gada dienas kārtībā ir arī Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna (NEKP) gala versijas izstrāde, kurā ietvertie mērķi siltumnīcefekta emisiju mazināšanai veidos nākotnes prioritātes enerģētikas nozarē, tai skaitā atsevišķu energoresursu izmantošanai, kā arī veicinātu pāreju uz jaunu un efektīvāku tehnoloģiju plašāku pielietojumu tautsaimniecībā.

Jāatgādina, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā daudznozaru regulators darbu uzsāka 2001. gada 1. septembrī ar uzdevumu realizēt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apglabāšanas un ūdenssaimniecības nozarēs. Regulators ir neatkarīga institūcija, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".