Uzziņa: LG izlīdzinātā maksājuma vietā piedāvās citu norēķinu kārtību – kas mainīsies?

Šā gada 15.septembrī stāsies spēkā AS "Latvijas gāze" norēķinu kārtība par dabasgāzi mājsaimniecībām, kas neparedz norēķinus veikt pēc Izlīdzinātā maksājuma. Turpmāk visiem jauniem mājsaimniecību klientiem AS "Latvijas Gāze" piedāvās uzreiz saņemt ikmēneša rēķinu, savukārt esošiem mājsaimniecību klientiem norēķinu veida maiņa notiks pakāpeniski līdz šā gada nogalei, informē akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (LG).

"Pēdējā laikā izjūtam būtisku klientu zvanu un rakstiskās komunikācijas pieaugumu. 70% no klientu jautājumiem ir par Izlīdzinātā maksājuma aprēķina skaidrojumu un vēlmi mainīt norēķinu veidu uz ikmēneša rēķinu, it īpaši tas ir jūtams no klientiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei un uz kuriem attiecas valsts atbalsts. Ņemot vērā šo apstākli, kā arī ļoti dinamisku situāciju dabasgāzes tirgū, kad notiek straujas pārmaiņas un jāspēj ātri reaģēt, esam pieņēmuši lēmumu norēķinu veidu - Izlīdzinātais maksājums - vairs nepiedāvāt," pieņemto lēmumu skaidro LG Mājsaimniecību departamenta vadītāja Diana Tivča

"Kā galvenā ir iespēja klientiem katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot - cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā, t.sk. arī valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī, ja tāds klientam pienākas. Vēl viena priekšrocība ir iespēja sekot savam dabasgāzes patēriņam. Pārraugot patērēto dabasgāzes daudzumu katru mēnesi, klienti varēs veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu. Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt CO2 pēdas nospiedumu," turpina Diana Tivča.

Galvenās atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo norēķinu kārtību

Skaitītāju rādījumu ziņošanas periods ir no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot). Lai samazinātu starpības veidošanās iespējamību un aprēķins atbilstu faktiskajam patēriņam, LG aicina sekot līdzi patēriņa datiem un nepieciešamības gadījumā rādījumus ziņot katru mēnesi, arī ja dabasgāze nav patērēta. Ja rādījumu klients nepaziņos, rēķins tiks izrakstīts, pamatojoties uz AS "Gaso" aprēķināto patēriņu. Informācija par rādījumu ziņošanas iespējām pieejama LG tīmekļa vietnē. Lai nenokavētu skaitītāju rādījumu ziņošanas laiku, LG nosūtīs atgādinājumu uz e-pastu. Pa pastu (papīra formā) atgādinājumi netiks sūtīti. Rēķini mājsaimniecībām tiks izsūtīti katru mēnesi no 10. līdz 15.datumam. Rēķinu iedzīvotāji varēs saņemt sev jau ierastajā veidā - klientu portālā, e-pastā vai pa pastu (papīra formā). Klientiem, kuriem tiks mainīta norēķinu metode, pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem norēķinu kārtībā, maksa par ikmēneša rēķina nosūtīšanu pa pastu (papīra formā) tiks piemērota no 2023.gada 1.janvāra saskaņā ar publicēto cenrādi (šobrīd 1.00 €). Saņemt rēķinu bez maksas iespējams e-pastā, ko klientam jāpiesaka LG klientu portālā mans.lg.lv

Tā kā paredzētās norēķinu kārtības izmaiņas ietekmēs lielu daļu AS "Latvijas Gāze" mājsaimniecību klientu, kā arī noteiktam klientu lokam jāpiemēro valsts atbalsts norēķiniem par dabasgāzi, norēķinu metodes maiņa notiks pakāpeniski līdz šā gada beigām.

Septembrī norēķinu metodes maiņa tiks veikta klientiem, kas kvalificējas valsts atbalsta saņemšanai un klientiem, kuriem augustā noslēdzas pārskata periods.

- Augusta beigās klienti saņems aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu.

- Septembrī klienti saņems noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu.

- Oktobrī klienti saņems pirmo ikmēneša rēķinu par septembrī patērēto dabasgāzi.

Oktobrī norēķinu veida maiņa tiks veikta klientiem, kuriem dabasgāzes izmantošanas veids galvenokārt ir ēdiena gatavošana un norēķinu dokumentus līdz šim ir saņēmuši e-pastā, kā arī klientiem, kuriem septembrī noslēdzas pārskata periods.

- Septembra beigās klienti saņems aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu.

- Oktobrī klienti saņems noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu.

- Novembrī klienti saņems pirmo ikmēneša rēķinu par oktobrī patērēto dabasgāzi.

Novembrī norēķinu veida maiņa tiks veikta visiem pārējiem klientiem, t.i. dabasgāzes izmantošanas veids galvenokārt ir ēdiena gatavošana un norēķinu dokumentus līdz šim ir saņēmuši pa pastu.

- Oktobra beigās klienti saņems aicinājumu ziņot skaitītāja rādījumu.

- Novembrī klienti saņems noslēguma dabasgāzes patēriņa pārskatu par iepriekšējo periodu.

- Decembrī klienti saņems pirmo ikmēneša rēķinu par novembrī patērēto dabasgāzi.

AS "Latvijas Gāze" aicina klientus sekot līdzi sniegtajai informācijai, ko nosūtīs katram Izlīdzinātā maksājuma klientam, kā arī aktuālai informācijai LG mājaslapā un klientu portālā.