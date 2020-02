Vadībzinību profesors Deivids Burkuss: 'Mans mērķis ir panākt, lai darbs nešķistu draņķīgs'

Man pašam ideāla darba vide ir tāda, kur ir dota iespēja sadarboties, bet tajā pašā laikā var arī paslēpties, lai strādātu individuāli. Es nedomāju, ka mēs nonāksim situācijā, kad visi strādā tikai no mājām un sarunājas ar hologrammām. Cilvēki ir dīvainas būtnes – mums patīk mijiedarboties. Un pat šobrīd, 2020. gadā, kad nav nekāda iemesla fiziski ierasties uz tādu konferenci kā EBIT, jo eksistē tehnoloģijas, kas to ļautu noskatīties no jebkuras vietas pasaulē, mēs tomēr to darām. Cilvēki saprotas labāk, komunicē un sadarbojas pilnvērtīgāk "aci pret aci". Mēs esam cēlušies no ciltīm, kopienām. Tādi pasākumi kā šī konference neiznīks, lai arī cik tālu savā attīstībā ies tehnoloģijas.

Taču reizēm šī ļoti primitīvā vēlme komunicēt var būt traucējoša un pat lieka, jo vienkārši atņem laiku, ko varētu tērēt arī lietderīgāk. Piemēram, sapulces, kuras mierīgi var notikt arī e-pasta formātā.

Jā, tā gan ir! Par to es pirms dažiem gadiem rakstīju "Harvard Business Review" rakstā "No, That Meeting Could Not Have Been an Email". Ja vienīgais iemesls, kādēļ tu sasauc sapulci, ir informācijas nodošana, tad – jā, tas varēja būt e-pasts vai video ziņojums. Patiesā klātienes tikšanos burvība slēpjas ideju apmaiņā un sintēzē. Par prāta vētrām ir pētījumi, kas apstiprina to vērtību, ja kopā sanāk cilvēki, dalās domās, ko pēcāk apvieno, lai radītu ko jaunu. Un to ir grūti panākt e-pasta vēstuļu ķēdē.

Ir teiciens, ka kurpnieks pats staigā caurās kurpēs. Pastāsti, kāda izskatās tava darba diena!

Es savu darba dienu cenšos sadalīt periodos, ko pats esmu nodēvējis par proaktīvajiem un reaktīvajiem. Parasti man ir tā laime pamosties kopā ar bērniem, palīdzēt viņiem sagatavoties dienai un aizvest uz skolu. Ja tā ir diena, kad man ir lekcijas universitātē, tad dodos uz turieni, ja ne – strādāju no mājām.

Esmu sapratis, ka rīta cēlieni man ir labāki rakstīšanai vai jebkādam citam radošajam darbam. Daru to līdz kādiem vienpadsmitiem, reizēm pusdienlaikam. Pēc tam dodos uz sporta zāli, pusdienoju, tiekos ar cilvēkiem darba jautājumos. Savukārt dienas otrajā cēlienā pievēršos reaktīvajam darbam – e-pasta vēstulēm, intervijām u. c. Līdzīgi kā birojā, kur ir dažādas telpas atšķirīgu darbu veikšanai, es izmantoju dienas laika "telpas".

Izklausās ļoti strukturēti. Tiešām nekādu atkāpju no plāna vai vairākuzdevumu režīma?

Protams, ir izņēmumi. Kaut vai, piemēram, šī saruna (sarunājamies ar astoņu stundu starpību – Deividam ir astoņi no rīta, man – četri pēcpusdienā – red.). Bet vispār neesmu multitāskinga piekritējs. Ir pētījumi, kas pierāda tā neefektivitāti. Darot reaktīvu darbu, varu klausīties podkāstu vai audiogrāmatu, bet radīšanai ir nepieciešama pilnīga koncentrēšanās.

Kas ir tava galvenā motivācija? Vai tu redzi, ka uzņēmumi tavas idejas pieņem un izmanto praksē?