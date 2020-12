Vadītāju atlases kompānija 'Arista Executive Search Latvia' maina nosaukumu

Augstākā līmeņa vadītāju atlases kompānija SIA "Arista Executive Search Latvia" ar 1. decembri maina nosaukumu uz SIA "Astral Executive Search".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nosaukuma maiņa ir saistīta ar pievienošanos starptautiskai organizācijai, kas darbojas vairāk nekā 45 valstīs, informē uzņēmumā.

Vadītāju atlases kompāniju arī turpmāk vadīs Iluta Gaile, bijusī kamaniņu braucēja un vairākkārtējā Olimpisko spēļu dalībniece, kurai personāla atlases nozarē ir vairāk nekā 15 gadu pieredze. Gaile norāda, ka "Astral Executive Search" "misija ir atrast līderus, kuri mainīs spēles noteikumus, modernizēs kompānijas un ir vajadzīgi, lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību".

Uzņēmums ir veicis atlases un novērtēšanas pakalpojumus daudziem publiskajiem un privātajiem uzņēmumiem, piemēram, AS "Rīgas siltums", RP SIA "Rīgas satiksme", AS "Augstsprieguma tīkls", SIA "Getliņi EKO" padomes locekļu kandidātu atlasi un novērtēšanu, kā arī A/S "RB Rail", SIA "Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs", SIA "Velve" u.c. valdes locekļu atlasi un novērtēšanu.