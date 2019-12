Vadošās medikamentu tirdzniecības kompānijas divu gadu laikā uzvarējušas pusmiljardu eiro vērtos iepirkumos

Septiņas vadošās medikamentu un medicīnas preču tirdzniecības kompānijas nepilnu divu gadu laikā uzvarējušas 514 miljonu eiro vērtos iepirkumos, aprēķinājis "Lursoft".

Liels skaits iepirkumu konkursu tiek rīkoti par dažādu medikamentu un medicīnas preču iegādi, tāpēc visbiežāk starp uzvarētājiem atrodami zāļu un medicīnas preču vairumtirgotāji. "Lursoft" veicis izpēti, lai noskaidrotu, kuri uzņēmumi kopš 2017. gada 1. janvāra uzvarējuši visvairāk konkursos.

No top 10 uzņēmumiem, kuri apskatītajā periodā uzvarējuši visvairāk konkursos, ar medicīnu un farmāciju saistītas septiņas kompānijas. Nepilnu divu gadu laikā tās uzvarējušas iepirkumu konkursos par 514,23 miljoniem eiro. Vairumā gadījumu šo kompāniju dalībnieki meklējami ārvalstīs un tikai SIA "Arbor Medical korporācija", SIA "Medilink" patiesie labuma guvēji ir no Latvijas. Bez šiem diviem uzņēmumiem patieso labuma guvēju atklājis tikai SIA "Magnum Medical", savukārt pārējie uzņēmumi snieguši informāciju, ka to patiesos labuma guvējus noteikt nav iespējams.

Medicīnas iekārtu un preču tirgotājs "Arbor Medical korporācija" nepilnu divu gadu laikā uzvarējis 586 iepirkumu konkursos, kopskaitā 1224 konkursu sadaļās, iegūstot tiesības piegādāt preces par 61,88 miljoniem eiro. Uzņēmuma patiesās labuma guvējas ir Maija Grigāne, Sigita Kalniņa un Dace Rātfeldere. Blakus "Arbor Medical korporācija" šī saraksta augšgalā atrodas arī AS "Recipe Plus" un "Magnum Medical".

"Magnum Medical" kopš 2017. gada 1. janvāra uzvarējis iepirkumos par teju 100 miljoniem eiro. Uzņēmums pieder Igaunijā reģistrētajam AS "Magnum", bet tā patiesais labuma guvējs caur vairāku uzņēmumu kontroles ķēdi ir igaunis Margus Linnamē (Margus Linnamae). Uzņēmējs ir patiesā labuma guvējs kopskaitā 18 Latvijas uzņēmumos, tiem pārstāvot samērā plašu nozaru spektru, sākot ar ziņu aģentūru "Leta", beidzot ar šogad reģistrētu restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu SIA "APL Restaurants RP".

Top medikamentu un medicīnas preču tirgotāji pēc uzvarēto publisko iepirkumu līgumu daļu skaita*:

"Recipe Plus", AS: uzvarējis 153 publisko iepirkumu konkursu 1633 sadaļās par 9,59 milj. eiro;

"Arbor Medical korporācija", SIA: uzvarējis 586 publisko iepirkumu konkursu 1224 sadaļās par 61,88 milj. eiro;

"Magnum Medical", SIA: uzvarējis 179 publisko iepirkumu konkursu 1130 sadaļās par 97,58 milj. eiro;

"B. Braun Medical", SIA: uzvarējis 282 publisko iepirkumu konkursu 882 sadaļās par 90,77 milj. eiro;

"Tamro", SIA: uzvarējis 118 publisko iepirkumu konkursu 669 sadaļās par 211,55 milj. eiro;

"Mediq Latvija", SIA: uzvarējis 226 publisko iepirkumu konkursu 551 sadaļā par 11,61 milj. eiro;

"Medilink", SIA: uzvarējis 179 publisko iepirkumu konkursu 540 sadaļās par 31,25 milj. eiro.

Runājot par "Magnum Medical" rezultātiem, redzams, ka 2017. gadā tas apgrozījis 77,53 miljonus eiro un nopelnījis 2,5 miljonus eiro, savukārt laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim apgrozījums bijis 85,16 miljoni eiro un peļņa – 3,49 miljoni eiro. Pēc pārdošanas apjomiem Latvijā "Magnum Medical" ierindojas trešajā vietā nozarē.

Nodokļu parādi retos gadījumos

Publisko iepirkumu likums nosaka, ka no dalības iepirkumā tiek izslēgti pretendenti, kuriem piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamo iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 eiro.

Analizējot šo septiņu uzņēmumu darbību pēdējo divu gadu laikā, redzams, ka nodokļu parāds divas reizes šajā periodā reģistrēts divām kompānijām – "Tamro" š.g. marta beigās reģistrēts 264,5 eiro, bet pagājušā gada augusta sākumā – 421 eiro liels nodokļu parāds. Lielāks nodokļu parāds šajā periodā reģistrēts "Arbor Medical korporācija". Pagājušā gada 26. decembrī uzņēmumam bijis 20,75 tūkstošu eiro nodokļu parāds, bet 26. augustā – 35,66 tūkstošu eiro. Pagājušā gada augustā uzņēmums uzvarējis vairākos iepirkumu konkursos vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā. Jāteic gan, ka abiem uzņēmumiem šie ir vienīgie gadījumi, kad reģistrēti nodokļu parādi, un jau nākamajā mēnesī to vairs nav bijis.

Sodīts par karteļa vienošanos

Atskatoties uz iepirkumos uzvarējušo uzņēmumu darbību ilgākā laika posmā, jāatgādina, ka 2015. gada izskaņā Konkurences padome pieņēma lēmumu par karteļa vienošanos sodīt SIA "Optika un diagnostika" (tagad – SIA "Life and Nature") un SIA "Arbor Medical korporācija", jo tie iesnieguši saskaņotus piedāvājumus sešos dažādu ārstniecības iestāžu medicīnas aprīkojumu iepirkumos. Pēc "Lursoft" datiem, SIA "Life and Nature" kādreizējā dalībniece ir SIA "Arbor Medical korporācija" vairākumdaļu īpašniece Dace Rātfeldere, savukārt kopš 2014. gada vidus SIA "Life and Nature" vienīgais īpašnieks ir Zigfrīds Rātfelders.

Ziņojumā teikts, ka "Arbor Medical korporācija" pēc lietas ierosināšanas izmantoja iecietības programmu, atzīstot savu atbildību pārkāpumā un sniedzot Konkurences padomei būtisku papildu informāciju, tāpēc uzņēmumam aprēķinātais naudas sods samazināts uz pusi. Pēc tam iecietības programmai pieteicies arī otrs uzņēmums, un ne viens, ne otrs no karteļa dalībniekiem netika uz gadu izslēgts no dalības publiskajos iepirkumos.

Pēc "Lursoft" datiem, SIA "Life and Nature" kopš 2017. gada 1. janvāra uzvarējis tikai vienā publiskajā iepirkumā – 2018. gada aprīlī VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" iepirkumā par invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegādi 2,06 miljonu eiro apmērā. Pēdējos trīs gadus uzņēmums strādājis ar zaudējumiem.

*apkopoti dati par laika posmu no 01.01.2017. līdz 26.11.2019.