Vairāk nekā ceturtā daļa MVU vēlētos atgriezties strādāt klātienē

Vairāk nekā pusotru gadu pēc pandēmijas sākuma gandrīz puse (45%) no mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) turpina strādāt attālināti, tomēr vairāk nekā ceturtā daļa (28%) no tiem labprāt atgrieztos atpakaļ birojos, secināts jaunākajā "Tet" biznesa klientu aptaujā, kurā piedalījās 151 uzņēmums.

Pilnībā attālināti strādā nedaudz mazāk kā piektdaļa (17%) no aptaujātajiem uzņēmumiem, savukārt 29% birojā pavada dažas dienas nedēļā.

Rādītāji saglabājas nemainīgi, salīdzinot ar 2020. gadu, kad tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet veica līdzīgo aptauju. Tomēr novērojams, ka šobrīd krietni mazāk uzņēmumu, nekā pērn plāno pāriet uz attālināta darba modeli.

"Neskatoties uz prognozēm par to, ka attālinātais darbs ir uz palikšanu, aptaujas rezultāti MVU segmentā rāda, ka liela daļa uzņēmumu plāno nākotnē strādāt no birojiem. Ja 2020. gadā ceturtā daļa no tiem, kuri strādāja klātienē birojos, vēlējās ieviest attālinātu darbu, tad šobrīd situācija ir būtiski mainījusies – tikai 11% plāno to darīt nākotnē. Savukārt vairāk nekā 80% uzņēmumu nemaz neplāno attālinātu darbu," skaidro "Tet" IT drošības biznesa vadītājs un "Tet" grupas uzņēmuma "Data experts" izpilddirektors Deniss Rubens.

"Viens no skaidrojumiem varētu būt tehniskais nodrošinājums darbam mājās. Aptaujas dati liecina, ka 48% no aptaujāto uzņēmums nenodrošina attālinātajam darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu vai arī nodrošina to tikai daļēji (31%). Lai gan pandēmijas ietekme ir spiedusi uzņēmumus uzlabot savu tehnisko nodrošinājumu darbam no mājām un kopumā situāciju nevar salīdzināt ar pandēmijas sākumposmu, tomēr liela daļa no MVU (40%) vēl aizvien saskaras ar tehniskām problēmām, kas traucē pilnvērtīgi strādāt attālināti. Diemžēl šajā ziņā nav redzams uzlabojums, salīdzinot ar 2020. gadu, kad pandēmijas radītās izmaiņas bija tikai sākušās".

Strādājot attālināti, par tehnisko izaicinājumu iemesliem Latvijas uzņēmumi visbiežāk min problēmas ar pašu datortehniku (novecojušas iekārtas un programmatūra), sakaru problēmas (piemēram, lēns interneta pieslēgums vai mājas Wi-Fi darbības traucējumi) un zināšanu trūkumu par tehnoloģijām. "IT ekspertu palīdzība ir nepieciešama gandrīz 40% aptaujātajiem, kuri strādā no mājām, bet šādu atbalstu saviem darbiniekiem nodrošina mazāk kā puse uzņēmumu – pārējiem ir jātiek galā saviem spēkiem," stāsta Rubens. Turklāt prasības atbalsta funkcijām arvien pieaug – puse uzņēmumu, kas strādā no mājām, vēlas saņemt tehnisko palīdzību mājās 30 minūšu laikā no pieteikuma brīža.

"Aptauja rāda, ka MVU segmentam joprojām ir vairāki izaicinājumi, kas ir saistīti ar novecojušu tehnoloģiju izmantošanu, darbinieku digitālo prasmju līmeni un uzticības trūkumu ārpakalpojumu sniedzējiem," tā Rubens.

Populārāko attālināto saziņas rīku lokā joprojām ir "Zoom" (33%), "MS Teams" (17%) un "Google Meet" (9%). Pusei (52%) no tiem, kuri izmanto attālinātas saziņas rīkus, apmācībās daļēji vai pilnībā nodrošina darba devējs, savukārt pārējiem šie rīki jāapgūst patstāvīgi.