Vairāk nekā puse iedzīvotāju ir samazinājuši elektrības patēriņu mājsaimniecībā

Lai mazinātu izmaksas par elektroenerģiju, vairāk nekā puse jeb 60% Latvijas iedzīvotāju aizvadītajā gadā savā mājsaimniecībā kā vienu no risinājumiem ieviesa ikdienas elektrības patēriņa samazināšanu, liecina "Luminor" bankas veiktā iedzīvotāju aptauja.

Vienlaikus vairāk nekā katrs piektais aptaujātais atzīst, ka līdz šim enerģijas izmaksu samazināšanai nav darījis neko, bet liela daļa neplāno ieviest enerģijas taupības risinājumus arī nākotnē vai nav par to līdz šim domājuši.

Ikdienas elektrības patēriņu mājsaimniecībā visbiežāk samazinājuši iedzīvotāji vecuma grupā no 60-74 gadiem (72%), bet mazāk – aptaujātie vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kur šādu atbildi norāda puse respondentu. Tajā pašā laikā katrs piektais aptaujātais atzīst, ka viens no risinājumiem rēķinu mazināšanai ir ikdienā mājsaimniecībā patērēt mazāk apkures, samazinot siltumu par dažiem grādiem, un visbiežāk šādu atbildi norāda Rīgā un Pierīgā dzīvojošie.

"Pieaugot cenām, aizvien nozīmīgāks kļūst jautājums par mājokļa energoefektivitātes uzlabošanu, lai ietaupītu finanšu līdzekļus – novērojam, ka klienti interesējas par risinājumiem, kas ir ilgtspējīgi, ilgtermiņā izdevīgi un nereti šim mērķim ņem arī aizdevumu. Arī mūsu veiktā aptauja apliecina, ka liela daļa iedzīvotāju apzinās, ka pat salīdzinoši vienkāršu taupības risinājumu ieviešana ikdienā var palīdzēt ierobežot enerģijas patēriņu, tādejādi samazinot arī mājokļa uzturēšanas izmaksas un mājsaimniecības izdevumus. Vienlaikus redzam, ka, neraugoties uz elektroenerģijas cenu kāpumu pagājušajā gadā, daļa iedzīvotāju līdz šim vēl nav veikuši aktivitātes, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, kas nozīmē, ka energoefektivitātes jautājumiem ir jāturpina pievērst uzmanība, izglītojot sabiedrību par to, kādi energoefektivitātes risinājumi pastāv," norāda "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.

Katrs astotais aptaujātais norāda, ka elektroenerģijas izmaksu samazināšanai ir izvēlējies papildu energoefektivitātes risinājumu ieviešanu, turklāt šādu atbildi atzīmē vairāk vīrieši nekā sievietes. Tikai 4% aptaujāto atzīst, ka jau aizvadītajā gadā ir vienojušies par risinājumiem savas daudzdzīvokļu mājas ietvaros, lai šoziem samazinātu izdevumus par elektroenerģiju.

Lai nākotnē samazinātu izdevumus par enerģiju, vairāk nekā katrs piektais iedzīvotājs plāno nomainīt lampas un elektriskās ierīces uz enerģiju taupīgākām, savukārt katrs desmitais – investēt savas mājas apkures sistēmas renovācijā vai uzlabošanā. Tajā pašā laikā aptuveni piektā daļa iedzīvotāju nav domājuši par risinājumiem enerģijas samazināšanai nākotnē, turklāt visbiežāk to norāda jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem (29%). Katrs septītais šajā vecuma grupā aptaujātais arī norāda, ka nedomā par to, ko varētu darīt, lai nākotnē samazinātu izdevumus par enerģiju, jo nepārzina iespējas vai nav pietiekami informācijas par enerģijas taupīšanas risinājumiem.

"Lai gan mūsu aptauja liecina par to, ka iedzīvotāji aizdomājas par dažādu energoefektīvu risinājumu ieviešanu, lai samazinātu izdevumus par enerģiju ilgtermiņā, kopumā vairāk nekā puse joprojām neplāno tādus ieviest. Katrs astotais iedzīvotājs nav interesējies par iespējām samazināt enerģijas patēriņu mājoklī, jo ir pārliecināts, ka nākotnē spēs apmaksāt rēķinus, vienlaikus katrs astotais arī domā, ka šādi risinājumi ir dārgi. Tomēr laikā, kad enerģijas cenas ir augstas, pat tādi vienkārši risinājumi kā elektrospuldžu nomaiņa pret taupīgākām var samazināt ikmēneša izdevumu slogu mājsaimniecībai," atzīst bankas eksperts.

"Luminor" bankas iedzīvotāju aptauja veikta 2022. gada decembrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvia", aptaujājot Latvijā 1008 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.