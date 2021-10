Vairāk nekā puse iedzīvotāju trešo valstu internetveikalos iepērkas retāk vai par mazākām summām

Nepieciešamība aizpildīt muitas deklarāciju un maksāt PVN par visiem sūtījumiem no trešajām valstīm ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus ārvalstu internetveikalos.

Vairāk nekā puse (52%) Latvijas iedzīvotāju, kas iepirkušies ārpus Eiropas Savienības pēc 2021.gada 1.jūlija, atklāj, ka trešajās valstīs iepērkas retāk vai par mazākām summām, un vēl 5% no iepirkšanās ārpus ES pagaidām atteikušies pilnībā, liecina Latvijas Pasta aptauja.

Vienlaikus iedzīvotāji, kuri turpina iepirkties, labi pārzina sūtījumu atmuitošanas iespējas.

Kopumā pēdējo trīs mēnešu laikā interneta platformās ārpus ES iepirkušies 35% Latvijas iedzīvotāju. Vidēji biežāk tie bijuši vīrieši un jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Latvijas iedzīvotāju iecienītākā iepirkšanās platforma ārpus ES ir "AliExpress": tur iepērkas trīs ceturtdaļas (75%) to, kuri iepērkas ārpus ES. Vēl 47% iedzīvotāju ir iepirkšanās pieredze citās trešo valstu komersantu platformās, tostarp 18% izvēlas "Ebay", bet 15% – "Amazon".

"Arī pirms 1.jūlija muitojamo sūtījumu lielāko daļu veidoja sūtījumu apjoms no Ķīnas – pēc mūsu aprēķiniem, līdz pat 95% no kopējā muitošanai pakļauto sūtījumu apjoma. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā sūtījumu apjoms no Ķīnas un citām trešajām valstīm, kā jau to daļēji bijām prognozējuši, ir samazinājies, un aptauja visai skaidri parāda iemeslus īslaicīgai pircēju paradumu maiņai. Taču mēs noteikti aicinām nebaidīties un klientus, kas to pārtraukuši, atsākt iepirkšanos trešo valstu interneta veikalos. Lielākās platformas ir pievienojušās Eiropas Savienības PVN īpašajam režīmam IOSS jeb Import One Stop Shop, kas ļauj PVN samaksāt jau preces iegādes brīdī. Attiecībā uz šādu preču atmuitošanu muitas formalitātes nokārto pasta komersants, un klientam atliek tikai saņemt savu sūtījumu," stāsta "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Viens no iemesliem, kāpēc kopš izmaiņu spēkā stāšanās patērētāji atsakās no iepirkšanās ārpus ES, ir nevēlēšanās maksāt papildu summu – PVN, muitā deklarējot iegādātās preces, un uzskats, ka preču atmuitošanas procedūra ir pārāk sarežģīta. Kopumā tie, kuri iepērkas ārpus ES, ir labi informēti par muitošanas un PVN samaksas nepieciešamību – 93% to zinājuši vēl pirms iepirkšanās procesa uzsākšanas. Vienlaikus tikai 71% pircēju ir zināms, ka PVN apmaksu par trešajās valstīs iegādātām precēm var veikt arī iepirkšanās procesā, tādējādi izvairoties no nepieciešamības pašam pildīt muitas deklarāciju Latvijā.