Vairāk uzņēmumiem būs pieejami aizdevumi Krievijas sāktā kara seku mazināšanai

Ministru kabinets lēmis atvieglot atbalsta saņemšanas nosacījumus un paplašināt to uzņēmumu klāstu, kuri izjūt Krievijas agresijas Ukrainā sekas un kuri varēs pretendēt uz Attīstības finanšu institūcija "Altum" aizdevumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Altum" jau sācis aizdevumu pieteikumu pieņemšanu no uzņēmumiem, kuru darbību negatīvi ietekmējušas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu sekas.

Līdz ar grozījumiem atviegloti atbalsta saņemšanas nosacījumi lielajiem uzņēmumiem. Ja lieliem uzņēmumiem ir jāsniedz finanšu nodrošinājums tirdzniecības darbībām enerģijas tirgos, aizdevuma summu varēs palielināt, lai segtu likviditātes vajadzības, kas izriet no šīm darbībām nākamajos 12 mēnešos.

Vienlaikus regulējumā iekļauts nosacījums, ka šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienu un to pašu aizdevuma pamatsummu nedrīkstēs apvienot ar atbalstu, kuru sabiedrība "Altum" izsniegs komersantam saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem likviditātes aizdevumu garantiju veidā, lai mazinātu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radītās sekas uz ekonomiku, vai saskaņā ar MK noteikumiem par garantijām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Aizdevumu programmas ietvaros uz atbalstu varēs pretendēt visi saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas (neatkarīgi no darbības nozares), arī lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru uzņēmumi. Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa būs līdz 3 miljoniem eiro, bet nepārsniedzot vienu no rādītājiem: 15% no saimnieciskās darbības veicēja iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma vai 50% no saimnieciskās darbības veicēja kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas vai likviditātes vajadzības nākamajiem 12 mēnešiem maziem un vidējiem komersantiem vai 6 mēnešiem lielajiem komersantiem.