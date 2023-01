Vairākās Latvijas vietās mainīsies siltumenerģijas tarifi, daļā tie augs, daļā – saruks

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un gada nogalē izskatījusi siltumenerģijas tarifus vēl septiņiem komersantiem – SIA "Ikšķiles māja", SIA "Gren Jelgava", SIA "Kocēnu komunālā saimniecība", SIA "Ozolnieku KSDU", SIA "Kārsavas Namsaimnieks", SIA "Saldus Komunālserviss" un SIA "Vangažu Namsaimnieks".

Daļai komersantu tarifi samazinās, daļai – pieaugs. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

"Šobrīd vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, bet daļa ar pieaugumu. Tirgū turpinās dabasgāzes cenas lejupslīde, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu. Arī šķeldas cenas, kopš oktobra uzrāda lejupejošu tendenci, nedaudz pieaugot tām novembrī un decembra sākumā. Šķeldas cenas kritums pozitīvi ietekmēs tos komersantus, kuriem ir noslēgti līgumi uz īsu termiņu un, kas tiek pārslēgti brīdī, kad šķeldas cena tirgū ir zemāka par esošo," stāsta SPRK vadītāja Alda Ozola.

Sākot ar 1. februāri lietotājiem Ikšķilē siltumenerģijas tarifs būs 203,42 EUR/MWh jeb par 11% zemāks, salīdzinot ar esošo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA "Ikšķiles māja" gadījumā šis ir trešais tarifa samazinājums, kopš tirgū vērojamas dabasgāzes cenu izmaiņas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 92,6%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 114,34 EUR/MWh.

No 2023. gada 1. janvāra lietotājiem Jelgavā tiek piemērots SIA "Gren Jelgava" noteiktais siltumenerģijas tarifs 94,15 EUR/MWh, kas ir par 8,3% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu no SIA "Gren Latvija" koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Komersanta tarifā iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido 68,6% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 81,08 EUR/MWh.

No 5. janvāra siltumenerģijas tarifs Bērzaines ciemā būs 146,05 EUR/MWh – par 2% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar granulu cenu samazinājumu, noslēdzot jaunu kurināmā resursa piegādes līgumu. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 76,7%. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 107,03 EUR/MWh.

No 2023. gada 1. janvāra līdz 31.janvārim lietotājiem Branku ciemā tiks piemērots SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas tarifs 194,10 EUR/MWh, jeb par 29,5% augstāks nekā spēkā esošais. Savukārt no š.g. 1.februāra siltumenerģijas tarifs būs 189,72 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar noslēgto dabasgāzes piegādes līgumu par fiksētu dabasgāzes cenu uz vairākiem mēnešiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 89,3%. Lietotāji saņems valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu janvārī būs 113,41 EUR/MWh, bet no februāra 112,97 EUR/MWh.

No 2023. gada 12. janvāra lietotājiem Kārsavā tiks piemērots siltumenerģijas tarifs 79,97 EUR/MWh, kas ir par 8,4% augstāks nekā spēkā esošais. Tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas cenas pieaugumu. Līgumā noteiktā fiksēta šķeldas cena pēdējo reizi pārskatīta pirms būtiskajām izmaiņām tirgū. Līdz ar to biržā esošās šķeldas cenas uz komersanta tarifu pozitīvu ietekmi pagaidām neatstāj, jo iepriekš siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pateicoties līgumā fiksētajai šķeldas cenai, bijušas zemas. Komersanta tarifā kurināmā izmaksas veido 54,1% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 73,99 EUR/MWh.

Saldū no 2023.gada 13. janvāra līdz 30. aprīlim siltumenerģijas tarifs būs par 34,8% augstāks – 143,39 EUR/MWh. Tarifa pieaugumu ietekmējis šķeldas cenas pieaugums, kā arī iepirktās siltumenerģijas un dabasgāzes cenas pieaugums, ņemot vērā jauno iepirkumu rezultātus.

Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 83,7%. Lietotāji saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 105,70 EUR/MWh.

SIA "Vangažu Namsaimnieks" ir spēkā tarifu piemērošanas kārtība – tarifi noteikti tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes cenām. Katra mēneša pirmajos datumos komersants paziņo SPRK par jauno siltumenerģijas tarifu, kā arī informē publiski iedzīvotājus savā pašvaldībā, piemēram, ievietojot informāciju mājaslapā.

Šobrīd gala tarifi ir noteikti diapazonā no 111,97 EUR/MWh līdz 112,56 EUR/MWh, bet no 2023.gada 8. janvāra tie aprēķināti no 115,89 EUR/MWh līdz 116,48 EUR/MWh.

SIA "Vangažu Namsaimnieks" tarifa pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu kāpums. Komersants gandrīz visu siltumenerģijas apjomu (98,6%) iepērk no SIA "Vangažu sildspēks" par SPRK apstiprinātu siltumenerģijas ražošanas tarifu.

Komersanta tarifā iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido 87,8% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 92,24 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu komersanti iesniedza laikā no 2022.gada 1. decembra līdz 15. decembrim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

No 1. februāra stāsies spēkā arī jauni siltumenerģijas tarifi Salacgrīvā, Liepupē, Lielvārdē, Jumpravā, Lēdmanē un daļā Talsu novada.

SIA “Eco Heat Latvia” iesniedzis SPRK izvērtēšanai divus tarifu projektus, kas attiecas uz Limbažu novada teritorijām – Salacgrīvā un Liepupē. Abos tarifos būtiski pieaugušas elektroenerģijas izmaksas, pārējām izmaksām paliekot nemainīgām. Lietotājiem līdz valsts atbalsta perioda beigām (2023.gada 30.aprīlis) tiks piemērots tarifs, kura aprēķinā izslēgtas elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes.

Attiecīgi no nākamā gada 1. februāra līdz 30. aprīlim siltumenerģijas tarifs Salacgrīvā būs 127,56 EUR/MWh jeb par 1,8% augstāks par pašreiz piemēroto. Savukārt no 2023.gada 1.maija siltumenerģijas tarifs būs 128,91 EUR/MWh.

No 1. februāra līdz 30. aprīlim siltumenerģijas tarifs Liepupē būs 160,12 EUR/MWh jeb par 3,8% lielāks par pašreiz piemēroto. Savukārt no 2023.gada 1.maija siltumenerģijas tarifs būs 163,23 EUR/MWh.

SIA “Lielvārdes Remte” iesniegusi SPRK izvērtēšanai vairākus tarifu projektus, kam noteikti atšķirīgi termiņi to piemērošanai. 2022. gada decembrī komersants visās apdzīvotajās teritorijās – Lielvārdē, Jumpravas un Lēdmanes ciemā – piemēro vienotu siltumenerģijas tarifu 195,34 EUR/MWh.

Tarifu izmaiņas iesniegtas saistībā ar Ogres novada pašvaldības lēmumu noteikt katrā darbības teritorijā atšķirīgus tarifus. Rezultātā SIA “Lielvārdes Remte” aprēķinājusi katrai apdzīvotajai vietai savu noteiktu tarifu. Siltumenerģijas izmaksas un apjoma rādītāji ir saglabāti tādā pašā apmērā, kādā apstiprināti SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas tarifi 2022. gada 6. oktobrī.

SIA “Lielvārdes Remte” jaunajos apstiprinātajos tarifos (Jumpravā, Lēdmanē un Lielvārdē), kas spēkā no 2023. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim, ietvertas neparedzētās izmaksas, kas komersantam radušās pēdējo divu gadu laikā kurināmā cenu izmaiņu dēļ, vienlaikus no tarifa izmaksām izslēdzot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma normām.

Siltumenerģijas tarifs Jumpravā no 2023. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim būs 90,61 EUR/MWh, kas ir par 58,9% zemāks nekā šobrīd esošais. Savukārt no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 7.oktobrim tarifs ar neparedzētajām izmaksām bez valsts atbalsta kompensācijas būs 91,36 EUR/MWh, kas būs tāds pats arī no 2024.gada 8.oktobra, kad tarifā vairs netiks iekļautas neparedzētās izmaksas. Komersants siltumenerģijas ražošanai izmanto tikai šķeldu.

Siltumenerģijas tarifs Lēdmanē no 2023. gada 1.februāra līdz 30.aprīlim būs 164,27 EUR/MWh jeb par 25,6% zemāks nekā šobrīd esošais. No 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 7.oktobrim tarifs ar neparedzētajām izmaksām bez valsts atbalsta kompensācijas būs 164,71 EUR/MWh, kas saglabāsies arī no 2024.gada 8.oktobra, kad tarifā vairs netiks iekļautas neparedzētās izmaksas. Komersants siltumenerģiju saražo, izmantojot granulas un dīzeļdegvielu.

Siltumenerģijas tarifs Lielvārdē aprēķināts pie dažādām dabasgāzes cenām. Proti, mainoties dabasgāzes cenai, ik mēnesi mainās arī siltumenerģijas tarifs. Atbilstoši tā brīža aktuālajai dabasgāzes cenai komersants piemēro atbilstošu tarifu. Komersants līdz katra mēneša 10.datumam paziņo SPRK aktuālā mēneša siltumenerģijas tarifu.

Pie 2022.gada novembra dabasgāzes cenas siltumenerģijas tarifs ar neparedzētajām izmaksām un sniegto elektroenerģijas izmaksu valsts atbalsta kompensāciju aprēķināts 262,23 EUR/MWh apmērā, savukārt no nākamā gada 1.maija tarifs, ietverot neparedzētās izmaksas, aprēķināts 262,66 EUR/MWh apmērā. No 2024.gada 8.oktobra bez neparedzētajām izmaksām tarifs būs 226,05 EUR/MWh.

Ņemot vērā, ka Lielvārdes gadījumā komersants katru mēnesi aprēķina aktuālo siltumenerģijas tarifu, minētie tarifu aprēķini pie decembra, janvāra utt. dabasgāzes cenas, būs atšķirīgi. Komersants siltumenerģiju saražo, izmantojot vienīgi dabasgāzi.

SIA “Talsu namsaimnieks” iesniedzis SPRK izvērtēšanai trīs tarifu projektus, kam noteikti atšķirīgi termiņi to piemērošanai. Pašlaik komersants piemēro siltumenerģijas tarifu 114,61 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifs no 2023.gada 1. februāra līdz 30. aprīlim būs 118,23 EUR/MWh, kas ir par 3,2% augstāks nekā šobrīd esošais. Minētajā tarifā ir iekļautas neparedzētās izmaksas, kas komersantam radušās pēdējo divu gadu laikā kurināmā (šķeldas un kokskaidu granulu) cenu izmaiņu dēļ, vienlaikus izslēdzot no tarifa izmaksām elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā minēto.

Savukārt no 2023. gada 1. maija līdz 31. oktobrim tarifs ar neparedzētajām izmaksām bez valsts atbalsta kompensācijas būs 119,76 EUR/MWh, bet sākot no 2023.gada 1.novembra lietotājiem tiks piemērots tarifs bez neparedzētajām izmaksām, kas būs 117,13 EUR/MWh.

Tarifu izmaiņas saistītas ar elektroenerģijas, malkas sagatavošanas izmaksu pieaugumu, kā arī darba samaksas, pamatlīdzekļu nolietojuma un procentu maksājumu palielinājumu salīdzinājumā ar pašlaik piemēroto tarifu.

Jaunie tarifi tiks piemēroti lietotājiem Sabilē, Stendē, Valdemārpilī, Abavas, Ģibuļu, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Virbu pagastā, kā arī Vandzenes skolas ciemā.

Kopumā SPRK patlaban izskatīšanā ir vairāk nekā 20 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā.