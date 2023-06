Vairākās Latvijas vietās samazināsies siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi siltumenerģijas gala tarifus septiņiem siltumapgādes komersantiem. Siltumenerģijas tarifs jūlijā vēl samazināsies Iecavā, Olainē, Rēzeknē, Salaspilī, Tukumā, Valmierā, kā arī Džūkstes, Pārolaines, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes un Vienības ciemā, bet no augusta – Koknesē, informē SPRK.

Tukuma pilsētā, kā arī Džūkstes, Sēmes, Slampes, Tumes, Vienības un Pūres ciemā no 1. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 73,37 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo kopš 4. marta, tarifs samazināsies par 13,3%. Siltumenerģijas tarifa samazinājums saistīts ar kurināmā (šķeldas) un iepirktā siltuma cenu kritumu. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs jau ceturtā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

Apstiprinātajā tarifā ir iekļautas šķeldas, kokskaidu granulu, malkas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Komersants 54% no siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma saražo pats, bet 46% iepērk no SIA "Tukums DH". Izmantojot šķeldu, tiek saražots 92,3% no kopējā pašu saražotā siltumenerģijas apjoma.

Salaspilī no 1. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 66,59 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo kopš 1. maija, tarifs samazināsies par 7,3%. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumu siltumavotā Salaspilī. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs jau piektā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

No kopējā siltumenerģijas apjoma, izmantojot šķeldu, komersants saražo 60% apjoma, no saules kolektoriem iegūst 18%, dabasgāzes katlos saražo 11%, bet 11% iegūst no dūmu kondensatora.

Rēzeknē no 1. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 103,03 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo kopš 1. jūnija, tarifs samazināsies par 14,5%. Līdz jau jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs otrā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu un kurināmā (granulu) cenas samazinājumu.

Lielāko daļu jeb 66% no siltumtīklos nodotā apjoma komersants iepērk no pilnsabiedrības "REZ NRJ". Pārējo daļu SIA "Rēzeknes siltumtīkli" saražo pati, izmantojot dabasgāzi (53%), šķeldu (42%) un kokskaidu granulas (5%).

Olainē un Pārolaines ciemā no 5. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 71,84 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto no 2. jūnija, tarifs samazināsies par 15,0%. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) un iepirktā kurināmā cenas izmaiņām. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs jau sestā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

Lielāko daļu (70%) no siltumtīklos nodotā apjoma komersants iepērk, bet pārējo saražo pats, izmantojot dabasgāzi.

Iecavā no 2. jūlija siltumenerģijas tarifs būs 67,86 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo (kopš 2022. gada 17. oktobra), tarifs samazināsies par 0,8%. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām, konkursa kārtībā noslēdzot jaunu dabasgāzes iegādes līgumu. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs pirmā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas tarifs samazināsies par 16,0%

Koknesē no 1. augusta tarifs būs 66,05 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš 2022. gada 15. oktobra, tarifs samazināsies par 16%. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas samazināšanos, konkursa kārtībā noslēdzot jaunus līgumus par kurināmā iegādi. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs pirmā reize, kad komersantam mainījies tarifs.

Valmierā no 5. jūlija tarifs būs 73,56 EUR/MWh. Šobrīd Valmierā spēkā tarifs 88,54 EUR/MWh. Jūlijā tarifs samazināsies divas reizes – jau tika ziņots, ka no 1. jūlija tarifs samazināsies līdz 88,22 EUR/MWh, bet no 5. jūlija tas samazināsies vēl vairāk – līdz 73,56 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifu samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs septītā reize, kad komersantam mainījies tarifs.

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 87,3%. SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp lielāko daļu no AS "Valmieras Enerģija", kam ražošanas tarifs ir samazinājies no 1. maija un samazināsies arī no 1. jūlija.

Visiem minētajiem septiņiem komersantiem ir piešķirta SPRK atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Ikreiz, kad mainās minētie ietekmējošie faktori, komersanti iesniedz tarifus SPRK izvērtēšanai. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi komersanti iesnieguši laikā no 30. maija līdz 2. jūnijam. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Jau ziņots, ka jūlijā siltumenerģijas gala tarifi samazināsies arī Baložos, Aizkrauklē, Ikšķilē, Jēkabpilī, Valmierā, kā arī Mārupes, Skultes un Tīraines ciemā.

Kopumā SPRK (26.06.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā.