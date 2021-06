Vairums rīdzinieku BIO atkritumus šķiro pareizi un atbildīgi

Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā būtiskākais ir nebaidīties sākt to darīt un izbērt konteinerā tikai virtuves un dārza atkritumus bez maisiņiem. Tā liecina vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" novērojumi pirmajos divos mēnešos kopš izaicinājumam "Šķiro BIO" pievienojās 40 000 rīdzinieku no 204 daudzdzīvokļu mājām. Pareizi BIO atkritumus šķirojuši 74% izaicinājuma dalībnieku, informē iniciatīvas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzdzīvokļu mājās, kur sākotnēji ar BIO šķirošanu nav veicies tik labi, uzņēmums skaidro pieļautās kļūdas un izglīto iedzīvotājus, lai turpmāk arvien lielāks apjoms BIO konteineru satura būtu nogādājams pārstrādei biogāzē un tehniskajā kompostā. BIO atkritumu šķirošanas līderos izvirzījušās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotās mājas Āgenskalnā un Dārzciemā.

“Mēs redzam, cik būtisks ir piemērs un padoms, lai cilvēki nebaidītos spert pirmo soli. Diemžēl daļa BIO konteineru stāv tukši, jo cilvēki baidās pieļaut kļūdas. Tomēr citu pieredze liecina – ja sāk un šķiro, tad vairums tiek galā izcili. Tāpēc mēs aicinām nebaidīties un kopīgi mācīties no pieredzes, jo soda naudu šogad par neatbilstošu sastāvu BIO konteineros nepiemērojam. Mēs analizējam katra BIO konteinera saturu, pieļautās kļūdas un skaidrojam nama apsaimniekotājam, kā no tām izvairīties. Esam atvērti dažāda formāta izglītojošām aktivitātēm," uzsver “Clean R” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Auziņa. Viņa norāda, ka, piemēram, ar Sporta pils dārzu aktīvajiem dārzniekiem attālinātā pieredzes apmaiņas vakarā pārrunājām viņu pieredzi, kļūdas un arī labo praksi.

"Kopā pildījām interaktīvu testu un atraktīvā veidā uzzinājām ne mazums jauna. Šādu tikšanās formātu piedāvājam arī citiem klientiem un sadarbības partneriem. Taču, apkopojot izaicinājuma “Šķiro BIO” šā brīža rezultātus, secinām, ka galvenais, kas aizvien jāatceras iedzīvotājiem – BIO konteineros nemest nekādus maisiņus un neliet šķidrumus. Savukārt visu, ko apēstu pats vai mājdzīvnieks, droši var likt BIO konteinerā,” saka Auziņa.

“Šķiro BIO” izaicinājums turpināsies līdz 1. jūlijam, uzvarētājs tiks paziņots jau 6. jūlijā. Izaicinājumā piedalās daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas “Clean R” apkalpotajās Rīgas zonās – Kurzemes un Latgales priekšpilsētā, kā arī Centra rajonā. Galvenā balva ir ērta un pievilcīga atkritumu konteineru nojume, kas var radīt papildu kārtību ikvienā pagalmā. Vairums BIO atkritumu šķirotāju ir no “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajām mājām blīvi apdzīvotos mikrorajonos, jo īpaši Latgales priekšpilsētas. Pagaidām viscītīgāk BIO atkritumus šķiro un par nojumi savā pagalmā cīnās iedzīvotāji “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekotajās mājās Āgenskalnā Baložu ielā 16 un 16B, Melnsila ielā 24, 16-28, Alīses ielā 6-10, Āgenskalna ielā 20 un Kristapa ielā 22,24,26, kā arī Dārzciemā Zeltiņu ielā 8 k-2.

Izaicinājumā tiek vērtēts, kā procentuāli mainās nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms un palielinās bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms. Nosakot katras mājas panākumus, būtisks faktors, kas ietekmē kopējos konkursa rezultātus, ir BIO atkritumu konteinera sastāva atbilstība – ja BIO konteinerā tiek samesti sadzīves atkritumi, plastmasas maisi, papīrs un citas neatbilstošas lietas, tas tiks izvests par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu. “Clean R” uzsver, ka sodi par neatbilstošu sastāvu BIO konteinerā līdz 2021. gada beigām netiks piemēroti. Gadījumus, kad BIO atkritumu konteinerā ir neatbilstošs sastāvs, atkritumu izvedējs fiksē ar fotogrāfijām un par to informē mājas apsaimniekotāju. Namu apsaimniekotājam un iedzīvotājiem tiek nodrošināts skaidrojums par pieļautajām kļūdām un sniegts padoms par to, kā no tām izvairīties.

Aprēķini liecina: ja māja izmanto jau populāros dzeltenos konteinerus iepakojumam, kā arī zaļo konteineru stiklam, kas tiek izvesti bez maksas, ietaupījums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var sasniegt pat 60% no ierastās maksas. Ja šķiro arī BIO atkritumus, izmaksu ietaupījums var veidoties vēl lielāks.

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” ir nozares līderis Latvijā ar vairāk nekā 75 gadu ilgu darba pieredzi. “Clean R” nodarbina vairāk nekā 1 300 strādājošo un sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk nekā 50 000 klientu visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomā, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.