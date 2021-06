Valdība atbalsta azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes

Otrdien, 29. jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.

Pamatnostādnes ir pirmais šo jomu regulējošais politikas plānošanas dokuments, un tas skar daudzu ministriju kompetences, skaidro Finanšu ministrija. Pamatnostādņu mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs izvērtēta esošā situācija azartspēļu un izložu jomā un attiecīgi izklāstītas konstatētās problēmas un iespējamie to risinājumu varianti. Pamatnostādnēs ietverti rīcības virzieni sabiedrības aizsardzības (ieskaitot atkarības no azartspēlēm un izlozēm novēršanas un profilakses pasākumus), reklāmas ierobežojumu, nelegālo un nelicencēto azartspēļu un izložu mazināšanas, azartspēļu pieejamības ierobežošanas (ieskaitot to fizisko izvietojumu), nozares uzraudzības, kā arī jaunāko nozares tendenču jautājumos.

Pamatnostādnēs kopumā ietverti 47 pasākumi, no kuriem steidzamākie ir vecuma sliekšņa paaugstināšana, vizuālo prasību izmaiņas spēļu zālēm – tās vairs nedrīkstēs būt redzamas un vilinošas. Tāpat plānots mainīt darba laiku, jo līdz šim spēļu zāles varēja strādāt 24 stundas, līdz ar to cilvēki zaudēja laika izjūtu. Plānots ieviest darba laika ierobežojumus, nosakot tos visām spēļu zālēm vienādus, lai nerastos situācijas, kad vienai spēļu zālei beidzot darbu, cilvēks var ieiet nākamajā, kas strādā citu darba laiku. Tāpat paredzēts uzsākt asāku cīņu pret azartspēļu reklāmu ievērošanu.

Dokuments paredz paaugstināt vecuma ierobežojumu - azartspēles varēs spēlēt no 21 gada vecuma. Vienlaikus iecerēts noteikt ierobežojumu azartspēļu darba laikam, laikā no plkst. 6.00 līdz 9.00, izņemot totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietās.

Pamatnostādnēs risināts azartspēļu reklāmas aizlieguma kontroles jautājums, nosakot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju kā atbildīgo iestādi un paredzot tās tiesības bloķēt vai ierobežot piekļuvi konkrētajai tīmekļa vietnei, kas satur azartspēļu reklāmu. Tāpat dokumentā iekļauts pasākumu kopums, lai mazinātu sabiedrības motivāciju piedalīties azartspēlēs, kā arī ir plānots īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem.