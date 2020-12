Valdība otrdien lems par iespēju Covid-19 inficētos un kontaktpersonas izvietot viesnīcās

Ministru kabinets otrdienas ārkārtas sēdē plānojis lemt par tūristu mītņu gatavību izmitināt Covid-19 inficētos un kontaktpersonas, liecina valdības sēdes dienaskārtībā iekļautie jautājumi.

MK plāno skatīt Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par tūristu mītņu gatavību izmitināt kontaktpersonas un personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija un rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

EM un Veselības ministrija (VM) piedāvā rast risinājumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai, vienlaikus nodrošinot plašam cilvēku lokam (primāri kontaktpersonas un sekundāri personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija) iespējas nodrošināt mājas karantīnu un izolāciju, neradot risku personām, ar kurām kontaktpersona un Covid-19 pacients dzīvo kopā.

Attiecīgi mājas karantīna un izolācija tūristu mītnē tiek piedāvāta personām, kuras bija pakļautas inficēšanās riskam ārpus savas mājsaimniecības un nav iespējas ievērot izolāciju savā mājsaimniecībā, kurā citi mājsaimniecības locekļi ir Covid-19 negatīvi, un nav nepieciešama ārstēšana stacionārā.

EM skaidro, ka tūristu mītnes Rīgā un reģionos ir izrādījušas interesi sadarboties, nodrošinot personu, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, vai to kontaktpersonu izmitināšanu, tādējādi būtiski atvieglojot izolācijas un mājas karantīnas iespējas un rezultātā ierobežojot Covid-19 izplatību. Lielākās Rīgas viesnīcas norāda, ka tām jau ir bijusi pieredze ar Covid-19 pozitīvu viesu (viesstrādnieki, tālbraucēji) izmitināšanu un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

Klienti tiktu dalīti četrās grupās.

Atkarībā no situācijas, izolācijas vai mājas karantīnas ilgums vienai personai varētu būtt, sākot no 10 dienām līdz aptuveni vienam mēnesim.

Pēc EM pieejamās informācijas, ņemot vērā vīrusa Covid-19 infekcijas ierobežojošo pasākumu izraisītās krīzes ietekmi, interesi sadarboties un izmitināt Covid-19 inficētas personas vai to kontaktpersonas ir izrādījušas vairākas Rīgas tūristu mītnes, kopumā piedāvājot 1889 numurus, izmaksas variē no 23 eiro līdz 80 eiro par numuru par nakti atkarībā no tā, vai tūristu mītne piedāvā un ir cenā iekļāvusi ēdināšanas pakalpojumus. Vidējā cena veidojas 42,57 eiro.