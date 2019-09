Valdība Rīgā izsludina ārkārtējo situāciju; dome sāks sarunu procedūru (plkst. 20:30)

Trešdien vakarā pēc vairāk nekā stundu ilgām debatēm un, nedaudz precizējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, valdība ārkārtas sēdē nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju Rīgā. Lēmums stājas spēkā no pieņemšanas brīža.

No valdības ārkārtas sēdē klātesošajiem desmit dalībniekiem trīs Jaunās konservatīvās partijas ministri – Jānis Bordāns, Ilga Šuplinska un Tālis Linkaits šo lēmumu neatbalstīja.

Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) portālam "Delfi" teica, ka šodien pat "varam vienoties ar diviem lielajiem apsaimniekotājiem, kas kontrolē 88% no tirgus." Tie ir esošie atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji "Clean R" un "Eco Baltia vide", kas apliecinājuši gatavību turpināt darbu, kā arī gatavi izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus tiem 12% klientiem, kuru līdzšinējie pakalpojumu sniedzēji, visticamāk, neturpinās piedāvāt šo pakalpojumu Rīgā.

Galvenā vēsts Rīgas iedzīvotājiem ir tā, ka paliks spēkā līdzšinējās cenas par atkritumu izvešanu, kā arī nebūs tagad tūlīt nekādi līgumu jāpārslēdz, apstiprināja Burovs. Laika gaitā jauni līgumi ar apsaimniekotājiem būs jāpārslēdz tiem 12% klientu, kuriem mainīsies operators.

Burovs skaidroja, ka jau trešdien no rīta viens no lielajiem pakalpojumu sniedzējiem "Clean R" pauda gatavību turpināt, bet ne uz esošā līguma pamata, tāpēc pagaidu noregulējuma ietvaros ar šo uzņēmumu varēs slēgt vienošanos par galvenajiem nosacījumiem, kas ir maršruti, adreses un cenas.

Savukārt "Eco Baltia vide" ir gatavs turpināt pakalpojuma sniegšanu pēc esošā līguma, tāpēc ar šo uzņēmumu jau ceturtdien no rīta varētu vienoties par pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem.

Cenas nemainīsies

Par 12 % klientu, kurus līdz šim apkalpoja "Pilsētvides serviss" un "Lautus" Burovs sacīja, ka "Pilsētvides serviss" nav gatavs turpināt pakalpojuma sniegšanu, bet "Lautus" galīgo atbildi sniegs trešdienas vakarā. "Mēs veiksim sarunu procedūru, kur diviem lielajiem un "Lautus" piedāvasim sadalīt tos 12%. Cena nemainīsies, un, ja visi trīs ir ar mieru, tad tālāk jau ir jautājums par darba organizāciju. Ir garantija, ka būs rezultatīvas sarunas. Procedūru var pabeigt rīt," sacīja Burovs.

Jau pēc valdības lēmuma Rīgas dome paziņojumā presei vēstīja, ka 11. septembrī Ministru kabinets Rīgā ir izsludinājis ārkārtas situāciju saistībā ar Konkurences padomes lēmumu, kas uzdot pašvaldībai un SIA „Getliņi EKO" nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

"Šajā sakarā Rīgas pašvaldība ir vienojusies ar lielākajiem uzņēmumiem, kas patlaban pilsētā nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu, ka kompānijas turpinās atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanu, jo viņu rīcībā ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai. Atkritumu izvešanas pakalpojums tiks nodrošināts visā pilsētās teritorijā. Iedzīvotājiem un juridiskajām personām patlaban nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu nav jāveic. Plašāka informācija tiks sniegta tuvākajā laikā," teikts paziņojumā.

Iedzīvotāji neskaidrību gadījumā jautājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var uzdot Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, zvanot pa tālruņiem: 67012986 un 67181241 vai rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv.

Nebūs pārrāvuma pakalpojuma sniegšanā

Šādas situācijas nepieciešamība izriet no tā, ka, ņemot vērā KP lēmumu par koncesijas līguma daļēju apturēšanu un pagaidu noregulējuma ieviešanu, 14. septembra pusnaktī rīdzinieki paliek bez spēkā esošiem līgumiem par atkritumu izvešanu, bet šāda pakalpojuma sniegšana ir iespējama tikai, ja ir līgums. Tāpēc, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu neatkarīgi no tā, ir vai nav noslēgts līgums, to bija iespējams panākt, tikai izsludinot ārkārtējo situāciju, pēc sēdes žurnālistiem skaidroja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP).

"Mēs esam ar rīkojumu panākuši identisku stāvokli tam, ko ar savu lēmumu paredz KP, proti, attiecībā uz absolūtu vairumu Rīgas atkritumu radītāju – iedzīvotājiem un komersantiem – turpināsies esošie līguma noteikumi, ieskaitot maksu. Attiecībā uz 12%, kam visdrīzāk nebūs pakalpojumu sniedzēju, tiks sākta sarunu procedūra ar nosacījumu, lai citi komersanti izpildītu esošos nosacījumus. Tas ir uzdots Rīgas pašvaldībai nodrošināt, lai sarunu procedūras rezultātā šāda vienošanās tiktu panākta," stāstīja Pūce.

Arī ministrs apstiprināja, ka iedzīvotājiem tūlīt nav jādodas slēgt līgumus, jo ārkārtējās situācijas laikā komersanti izvedīs atkritumus arī bez noslēgtiem līgumiem. Pašvaldībai ar rīkojumu ir arī uzdots ļoti svarīgs pienākums informēt iedzīvotājus, par konkrētiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Ārkārtējā situācija var ilgt ne vairāk kā trīs mēnešus, ko nosaka arī likums. "Paredzam, ka tas var beigties arī ātrāk gadījumā, ja KP pagaidu noregulējums tiesā tiek atcelts, tad tas beigsies automātiski. Otra iespēja, ja tiek mainīts regulējums jeb nosacījumi, kādā veidā notiek atkritumu apsaimniekošanas kārtība Rīgā," skaidroja ministrs.

Uz žurnālistu jautājumu, ka būtībā Rīgā var palikt divi lielie apsaimniekotāji, kas bija arī apvienojušies AS "Tīrīga", pret ko iebilda KP, Pūce atbildēja, KP vadītāja Skaidrīte Ābrama ir publiski apstiprinājusi, ka ir pietiekams konkurences līmenis, ja atkritumus izved divi operatori. "Es neesmu atbildīgs par konkurences politiku Latvijā un par konkurences tiesībām," piebilda Pūce norādot, ka monopols atkritumu izvešanā ir visa pārējā Latvijā.

Skaidri uzdevumi domei

Rīkojumā teikts, ka, lai novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīta ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, ja, sākot ar 2019. gada 15. septembri, tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek izsludināta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējā situācija no 2019. gada 11. septembra līdz brīdim, kad spēku zaudē Konkurences padomes 2019. gada 9. septembra lēmums, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 11. decembrim.

Rīkojums nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Vienlaikus tas uzdod Rīgas domei:

Vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kas apliecinājuši gatavību nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar 2019. gada 15. septembri, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu no 2019. gada 15. septembra, ievērojot pakalpojumu sniegšanas teritoriju un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kas noteikti līgumos ar Rīgas pilsētas pašvaldību šiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2019. gada 14. septembrim.

Pieprasīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav apliecinājuši gatavību nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar 2019. gada 15. septembri, līdz 2019. gada 12. septembrim iesniegt Rīgas domē noslēgtos līgumus ar sākotnējiem atkritumu radītājiem vai valdītājiem, kas ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim.

Nekavējoties piemērot un līdz 2019. gada 13. septembrim noslēgt sarunu procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļā, kurā, sākot ar 2019. gada 15. septembri, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas gatavību nav apliecinājuši sadzīves atkritumu apsaimniekotāji, kas attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz līdz 2019. gada 14. septembrim.

Paredzēt prasības pretendentiem, kas, sākot ar 2019. gada 15. septembri, nepasliktina pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim.

Saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju prasības pretendentiem (tehnisko specifikāciju) un sarunu procedūras rezultātus.

Ar 2019. gada 15. septembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem.

Nodrošināt, ka līdz ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laikā sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Tāpat noteikt, ka par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laikā atbild Rīgas pilsētas pašvaldība.

Rīgas domei uzdots nodrošināt, ka sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem nekavējoties ir pieejama objektīva un pilnvērtīga informācija par kārtību, kādā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jau ziņots, ka otrdien pēc vairāku stundu ilgām debatēm un papildus atzinumu pieprasīšanas no Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas Ministru kabinets (MK) nepieņēma Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijas (VARAM) rosināto rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgā atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Tā vietā MK nolēma aicināt Rīgas domi (RD) pildīt Konkurences padomes (KP) lēmumu un vajadzības gadījumā atgriezties pie jautājuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu jau valdības ārkārtas sēdē trešdien.

Īsi pirms valdības lēmuma valdības sēdē klātesošais Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) skaidroja, ka jau otrdien 10 no rīta bija uzaicinājis uz domi visus četrus līdzšinējos operatorus, no kuriem ieradās tikai trīs, jo viens no mazajiem – "Pilsētvides serviss" – paziņojis, ka vairs nenodarbosies ar šo pakalpojumu sniegšanu Rīgā.

Jau ziņots, ka Konkurences padome (KP) neatļāva atkritumu apsaimniekotājam "Tīrīga" slēgt līgumus ar Rīgas iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu.

KP vadītāja Skaidrīte Ābrama, skaidrojot KP pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu, preses konferencē otrdien uzsvēra, ka galvenais uzdevums Rīgas domei šajā gadījumā ir saglabāt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas jomā pilsētā, kā tas bijis līdz koncesijas līguma slēgšanai ar "Tīrīga".