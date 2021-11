Valmierā atvērts sporta un aktīvās atpūtas parks ‘Mežs’

Valmierā atklāts vairāk nekā miljonu vērtais sporta un aktīvās atpūtas parks "Mežs", kurš izbūvēts 11,15 tūkst. m2 platībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē pašvaldība, parka izveides izmaksas 500 tūkst. eiro apmērā tiek segtas ar AS "Latvijas valsts meži" dāvinājumu (ziedojumu), kura mērķis ir bērnu un ģimeņu izzinoša sporta un atpūtas laukuma izveide. Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumiem pārējās izmaksas tiek segtas no pilsētas (tagad novada) pašvaldības budžeta līdzekļiem, tostarp piesaistot aizņēmumu no Valsts kases.

Sporta un aktīvās atpūtas parka būvniecība bijušā Valmieras skeitparka teritorijā (Rīgas iela 43A) sākta šī gada aprīlī. Vieta pilsētas centrā izvēlēta, domājot, lai ikvienam aktīvās atpūtas cienītajam parks būtu ērti sasniedzams. Parks ekspluatācijā nodots novembrī, aicinot dažāda vecuma interesentus baudīt aktīvu un drošu atpūtu. Jaunais parks ir apstādījumiem bagātīga teritorija.

Parkā būs pieejams vairāku līmeņu 1096 m2 plašais betona seguma skeitparks ir piemērots dažādu līmeņu braucējiem, kā arī 170 m garā velo trase, kura projektēta ar dažāda augstuma uzbērumiem, virāžām, platformām. "Mežā" ir izveidotas tribīnes un aptuveni 200 m2 liels laukums, kas izmantojams strītbola spēlēm un citām norisēm. Tāpat kompleksā ir rotaļu laukums un āra trenažieri.

Būvprojekta izstrādē piedalījās, skeitparka un velotrases būvniecību veica "Mind Work Ramps". Meža noskaņu parkā veidoja ainavu arhitekte Ilze Rukšāne (SIA "ALPS Ainavu darbnīca" projekts) un SIA "Deicija" ar SIA "Stādaudzētava Blīdene" piegādātajiem stādiem.

"Mežs" izbūvēts atbilstoši SIA "City Playgrounds" izstrādātajam būvprojektam, kas veidots sadarbībā ar SIA "ALPS Ainavu darbnīca" un SIA "Ceļu komforts" speciālistiem. Būvprojekta izmaksas bija 28,68 tūkst. eiro (ar PVN). Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem būvdarbus veic PS "Asfaltbūve un Ķekava-PMK" ar darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju par kopējo līgumsummu gandrīz 1,147 milj. eiro (ar PVN). Objekta būvuzraudzību nodrošina SIA "Geo Consultants", autoruzraudzību - SIA "City Playgrounds".

Izpildīto darbu un darbā izmantoto būvizstrādājumu garantijas termiņš paredzēts pieci gadi no tā nodošanas ekspluatācijā.

Par tīrību, kārtību un parka uzturēšanu atbild Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Valmieras Jaunatnes centru "Vinda".