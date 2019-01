Valmierā par 4,9 miljoniem eiro būvēs jaunu šķeldas katlumāju

AS "Valmieras enerģija" (VE) parakstījusi līgumu ar SIA "Monum" par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Valmierā, Gaujas labajā krastā, kas būs viena no modernākajām Latvijā. Plānots, ka jaunais siltumavots uzsāks darbību 2020. gadā, projekta izmaksām sasniedzot 4,9 miljonus eiro, no kuriem 1,66 miljoni eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 9MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW. Kopā ar jau esošo šķeldas katlumāju jaunā katlumāja spēs saražot līdz pat 90% no kopējās uzņēmumā saražotās siltumenerģijas Gaujas labajā krastā.

"Izjūtam lielu gandarījumu un vienlaikus arī lielu atbildību, uzsākot šo vērienīgo projektu, no kura ieguvēji būs gan Valmieras pilsētas iedzīvotāji, gan vietējie šķeldas ražotāji un apkārtējā vide, jo siltuma ieguve tiks nodrošināta, izmantojot atjaunojamos energoresursus," pauž VE valdes loceklis Māris Kānītis. Ņemot vērā, ka uzņēmuma akcionārs ir pieredzējušais skandināvu enerģētikas uzņēmums ''Adven'', projekta gaitā būs iespējams pārņemt labāko pieredzi mūsdienīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanā.

"Jaunā šķeldas katlumāja būs nozīmīgs ieguvums ilgtspējīgā Valmieras attīstībā un dzīves kvalitātes uzlabošanā iedzīvotājiem. Mums ir svarīgs gan projekta ekonomiskais, gan vides kvalitātes ieguvums pilsētai kopumā un iedzīvotājiem," pauž pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Patlaban ap 70% VE saražotās siltumenerģijas tiek iegūts no dabasgāzes. Palielinot no šķeldas saražoto siltuma apjomu, tiek iegūta lielāka neatkarība no dabasgāzes piegādātājiem, prognozējamāka cena, un, pateicoties vietējo uzņēmēju saražotās izejvielas izmantošanai, nauda paliek Latvijas tautsaimniecībā. Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu ir nepieciešams diversificēt siltumenerģijas ražošanā izmantojamo kurināmo veidus, tādējādi nodrošinot stabilu un izmaksu efektīvu siltumenerģijas ražošanu.

VE akcionāri ir SIA "Adven Latvia", kam pieder 52,15% uzņēmuma akciju, un Valmieras pilsētas pašvaldība. "Adven Group" Latvijas enerģētikas tirgū ienāca 2018. gada vasarā, dibinot uzņēmumu "Adven Latvia" un iegādājoties centralizētos siltumapgādes uzņēmumus Valmierā un Cēsīs.

"Adven" nodrošina centralizēto siltumapgādi vairāk nekā 83 siltumapgādes tīkliem Somijā, Zviedrijā un Igaunijā. Iegādājoties uzņēmumus Latvijā, "Adven" vēlas veidot spēcīgu platformu turpmākai izaugsmei šajā tirgū, balstoties videi draudzīgā un efektīvā siltumenerģijas ražošanā. ''Adven Group'' apgrozījums gadā ir vairāk nekā 200 miljoni eiro.