'Valmieras stikla šķiedra' prasa tiesisko aizsardzību

AS "Valmieras stikla šķiedra" valde pirmdienas rītā iesniegusi pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietas ierosināšanai, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma preses pārstāvji.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels norāda: "Neskatoties uz vairākkārtīgu inovatīvu pieeju un risinājumiem, ko īsteno mūsu ASV uzņēmuma vadība, tas turpināja patērēt naudas līdzekļus no citiem sabiedrības darbības virzieniem. Vienlaikus sabiedrības Latvijas un Apvienotās Karalistes ražotnes ir saglabājušas stabilu naudas plūsmu un rentabilitāti. Ir pienācis laiks pārorientēt mūsu resursus un tāpēc esam spēruši juridiski korektu soli, lai vienotos ar mūsu kreditoriem."

TAP mērķis ir ļaut "Valmieras stikla šķiedra" ar kreditoru piekrišanu pārstrukturēt savas saistības, nodrošinot iespēju nepārtraukti darboties galvenajām ražošanas līnijām un iegūt laiku, lai panāktu vienošanos ar kreditoriem par kreditoru prasījumu apmierināšanas kārtību.

TAP pieteikums iesniegts, lai nodrošinātu ilgtspējīgu sabiedrību grupas darbības turpināšanu.

Šāds solis tika sperts, neskatoties uz to, ka paralēli notiek sarunas ar vairākām ieinteresētajām pusēm saistībā ar iespējamu daļēju vai pilna apjoma Sabiedrības kontrolē esošā ASV meitas uzņēmuma aktīvu iegādi.

Pirmdien, pulksten 13, zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Sutherland Bitāns" biroja telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 20a notiks preses konference, kurā uzņēmums paziņos par pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

Preses konference būs skatāma tiešraidē portālā "Delfi".

Kā liecina uzņēmuma valdes paziņojums "Nasdaq Riga" mājas lapā, 9. maijā paziņoja par padziļinātās izpētes procesa uzsākšanu uzņēmuma ASV meitas uzņēmumā "P-D Valmiera Glass USA Corp". Neskatoties uz šim procesam sekojošām sarunām, saistošs piedāvājums tā arī netika saņemts, kamēr papildus, vēl viena trešā persona ir izrādījusi interesi par ASV ražotnes visu aktīvu kopuma iegādi. Konkrēts piedāvājums no šīs trešās personas līdz šim brīdim vēl nav saņemts.

Līdz šim ieguldījumi par kopējo summu vairāk nekā 80 miljonu eiro apmērā ir veikti ASV Otrās fāzes ražotnē. Kopumā plānotas 110 miljonu ASV dolāru investīcijas laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam. Diemžēl, šī projekta īstenošanas gaitā ir radušies vairāki neparedzēti šķēršļi. To sekas, neraugoties uz vairākkārtēju vadības inovatīvu pieeju situācijas risināšanai, līdz pat šai dienai nav pilnībā novērstas. Šo iemeslu dēļ Otrās fāzes ražotne – vertikāli integrēta stikla šķiedras produktu ražotne, joprojām nespēj sasniegt nepieciešamās ražošanas jaudas un tādējādi nes materiālus zaudējumus, strauji patērējot naudas līdzekļus no citiem Sabiedrības darbības virzieniem.

Finanšu resursu piesaistes ietvaros, lai izveidotu ASV ražotni un nodrošinātu Otrās fāzes objekta darbību, ASV ražotne noslēdza kredītlīnijas līgumu ar finanšu iestādi, kas bāzēta ASV. Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no Kredītlīnijas līguma, nodibināšanu, "Valmieras stila šķiedra" ir izsniegusi galvojumu par labu iepriekšminētajai bankai. Tā kā ASV ražotne nav spējusi izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka, pamatojoties uz iepriekš minēto galvojuma saistību, 2019. gada 10. jūnijā ir pieprasījusi sabiedrībai nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3 013 148 ASV dolāru. Diemžēl "Valmieras stikla šķiedrai" nav iespējams veikt tūlītēju un pilnīgu ar galvojamu nodrošinātā aizdevuma atmaksu.

Papildus, "Valmieras stikla šķiedrai" ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros par summu vismaz 67 014 370 eiro un vismaz 17 836 071 ADV dolāru apmērā attiecībā pret vēl divām bankām. Pirmās kredītiestādes prasījums faktiski izraisa saistību neizpildes gadījumu arī attiecībā uz sindicēto aizdevumu līgumiem ar abām pārējām bankām, norādīts paziņojumā.

Iepriekš norādīto apstākļu rezultātā, "Valmieras stikla šķiedra" ir nonākusi finansiālās grūtībās. Lai turpinātu ilgtspējīgu darbību un nodrošinātu iespēju panākt praksē īstenojamu vienošanos ar saviem kreditoriem, sabiedrībai šobrīd ir nepieciešams nodrošināt netraucētu un nepārtrauktu darbību tās galvenajām ražošanas līnijām un iegūt laiku, lai panāktu vienošanos ar saviem kreditoriem par kārtību visu kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Sekmīga turpmāka "Valmieras stikla šķiedras" attīstība, joprojām, ir skaidri noteikts "Valmieras stikla šķiedras" valdes un padomes mērķis. Tādēļ pašreizējos apstākļos vispiemērotākais risinājums ir pieteikuma par tiesiskās aizsardzības procesa TAP ierosināšanu iesniegšana.

Līdz ar to, veicot rūpīgu situācijas analīzi un konsultējoties ar "Valmieras stikla šķiedras" padomi, zvērinātu revidentu sabiedrību un juristiem, "Valmieras stikla šķiedras" valde nolēma īstenot šo soli un iesniegt Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu TAP uzsākšanai.

"Valmieras stikla šķiedras" darbība Latvijā, kā arī tās meitas sabiedrības Apvienotajā Karalistē darbība pēdējo gadu laikā ir konsekventi nodrošinājusi stabilu naudas plūsmu un rentabilitāti. Paralēli, Sabiedrība un tās meitas sabiedrība Apvienotajā Karalistē aktīvi atbalstīja uzņēmuma paplašināšanos ASV.

Sabiedrība savas ikdienas komercdarbības ietvaros ir saņēmusi izpildei ievērojama apjoma pasūtījumus dažāda veida, tās ražoto, produktu piegādēm un šo pasūtījumu izpilde nodrošinās naudas plūsmu, kas nepieciešama, lai "Valmieras stikla šķiedra" varētu veikt tās finanšu saistību restrukturizāciju, turklāt, bez apgrūtinošās nepieciešamības atbalstīt Otrās fāzes ražotnes darbību ASV īstermiņā un vidējā termiņā.

Vienlaikus "Valmieras stikla šķiedras" valde nodrošina nepārtrauktu un profesionālu komunikāciju ar saviem kreditoriem. Pēc tiesas lēmuma par TAP uzsākšanu saņemšanas, "Valmieras stikla šķiedras" valdes uzdevums, saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, būs izstrādāt un iesniegt kreditoriem apstiprināšanai "Valmieras stikla šķiedras" tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu. Tiek prognozēts, ka tas sevī ietvers arī nepieciešamību reorganizēt ASV ražotnes darbību, kā arī naudas plūsmas optimizāciju un Sabiedrības bilances stiprināšanu.

Sabiedrība informē, ka neviens lēmums attiecībā uz ASV Otrās fāzes ražotnes objekta pārdošanu līdz šim brīdim nav pieņemts un ASV ražotnes vadība turpina sarunas ar potenciālajiem investoriem, kas iespējams būtu gatavi veikt Otrās fāzes ražotnes iegādi. Vienlaikus nevar izslēgt situāciju, ka tiks veikta ASV Otrās fāzes ražotnes darbības restrukturizācija (ņemot vērā gan šobrīd esošo, gan nākotnē iespējamo potenciāli ieinteresēto personu loku) un tā ļaus veiksmīgi nodrošināt ražotnes darbību.

Turpmāka informācija saistībā ar tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un ar to saistītajām darbībām tiks publicēta no "Valmieras stikla šķiedras" puses tiklīdz tā būs pieejama.