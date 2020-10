'Valmieras stikla šķiedras' akcionāri nolēmuši pārdot uzņēmuma kontrolpaketi Luksemburgas ieguldījumu fondam

Stikla šķiedras ražotāja AS "Valmieras stikla šķiedra" akcionāru vairākums nolēmis pārdot 83,14% uzņēmuma akciju Luksemburgas alternatīvo ieguldījumu uzņēmumam "Duke I S.à r.l." ("Duke"), liecina "Valmieras stikla šķiedra" paziņojums biržai "Nasdaq".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirkuma darījuma pabeigšana esot atkarīga no tā, vai tiks izpildīti vairāki paredzētie nosacījumi. Tostarp, tā galvenokārt ir atkarīga no "Valmieras stikla šķiedras" ASV meitas uzņēmumu izslēgšanas no ASV kompetento reģistrācijas iestāžu reģistriem un noteiktu uzņēmuma kreditoru piekrišanu saņemšanas.

Tāpat tiks iesniegts pieteikums Vācijas Konkurences iestādē par piekrišanas saņemšanu darījumam. Apstiprinājuma saņemšana no Vācijas Konkurences iestādes ir viens no paredzētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz akciju pārdošanu, teikt paziņojumā.

Vienlaikus nesaistīti ar darījumu "Valmieras stikla šķiedra" lūgs piekrišanu tās kreditoriem grozīt, papildināt vai mainīt dažus tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna noteikumus, kuri pašlaik attiecas uz uzņēmumu.

Kā norāda uzņēmuma pārstāvji, "Duke" ir Londonā bāzētā ieguldījumu pārvaldnieka "Warwick Capital Partners" ("Warwick") pārvaldītā alternatīvo ieguldījumu fonda "European Opportunities Fund" Luksemburgas meitas uzņēmums. "Warwick" darbību koncentrē uz Eiropas īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem, un tā pārvaldīto fondu pārvaldībā esošie aktīvi pārsniedz divus miljardus ASV dolāru (1,7 miljardus eiro).

Kā ziņots, "Valmieras stikla šķiedra" lielākie īpašnieki ir Vācijas uzņēmumi "P-D Glasseiden Oschatz GmbH" un "Vitrulan Internetional GmbH".

"Valmieras stikla šķiedra" koncerns 2019.gadu strādāja ar 119,5 miljoni eiro apgrozījumu, kas bija par 4,6% lielāks, nekā 2018.gadā. Grupas zaudējumi pērn bijuši 3,8 miljoni eiro.

Savukārt AS "Valmieras stikla šķiedra" apgrozījums 2019.gadā bijis 88,7 miljoni eiro, kas ir samazinājies par 2%, salīdzinot ar 2018.gadu. Pārskata periodā "Valmieras stikla šķiedras" koncernu veidoja "Valmieras stikla šķiedra" un trīs tās meitassabiedrības - "Valmiera Glass UK Ltd." (100%) Apvienotajā Karalistē, kā arī "P-D Valmiera Glass USA Corp." (52,21%) un "Valmiera Glass USA Trading Corp." (100%) ASV. Jūnijā "Valmieras stikla šķiedra" ASV meitasuzņēmuma "P-D Valmiera Glass USA Corp." ražotne par 17,5 miljoniem ASV dolāru tika pārdota uzņēmumam "Saint-Gobain Adfors America, Inc."

Pērn sabiedrība un tās meitasuzņēmums Apvienotajā Karalistē uzrādīja labus darbības rezultātus. Tomēr tie nespēja kompensēt ASV meitasuzņēmuma radītos zaudējumus. 2019.gada jūnijā, grupas vadība nolēma slēgt zaudējumus nesošo stikla šķiedras ražotni ASV, un ierosināt tiesiskās aizsardzības procesu ASV. Vienlaicīgi tika uzsākts tiesiskās aizsardzības process Latvijā, lai nodrošinātu grupas darbības nepārtrauktību un pārstrukturētu finanšu saistības.

Abu minēto procesu uzsākšana būtiski palielināja akciju sabiedrības apgrozāmā kapitāla apjomu, un radīja papildus ar finanšu saistību restrukturizāciju saistītus juridiskos un finanšu izdevumus, kas atstāja negatīvu ietekmi uz grupas un mātes uzņēmuma finanšu rezultātiem.

2019.gadā grupa vidēji nodarbināja 1515 darbiniekus, no tiem 1120 strādāja "Valmieras stikla šķiedrā".