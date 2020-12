'Valmiermuižas alus', ieguldot 100 tūkstošus eiro, radījis mucu degalu

"Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks Aigars Ruņģis pēc paša veidotas receptūras radījis pirmo mucu degalu Latvijā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā laidienā pildītas 900 numurētas pudeles, kas tirgū pirmo reizi pieejamas šī gada decembrī. Jaunā dzēriena radīšanā alus darītava ieguldījusi 100 000 eiro – Valmiermuižas klēts pagraba izbūvē un mucu iegādē.

"Gada nogalē amata alus un viskija cienītājus pārsteigsim ar Latvijā radītu dzērienu – mucu degalu, kas radīts kā pašmāju alternatīva importa viskijam. Tā pamatā ir destilēts Valmiermuižas alus, kas četrus gadus izturēts ozolkoka mucās Valmiermuižas klēts pagrabā. Esam pirmie, kas Latvijā ko šādu radījuši," stāsta "Valmiermuižas alus" saimnieks Aigars Ruņģis.

Iedvesmu mucu degalus radīšanai "Valmiermuižas alus" saimnieks smēlies pēc desmit dažādu viskija darītavu apmeklējuma Skotijā un vairāku sidra darītavu apmeklējuma Normandijā , kur no ābolu sidra tiek radīts kalvadoss. Tas uzvedināja uz ideju par alus dedzināšanu un izturēšanu ozolkoka mucās.

Mucu degalus top, dedzinot 150 litru alus mazā kapara dedzinātavā. No šāda alus daudzuma iegūst vien 6 litrus 85% stipra degalus. To pilda 30 litru Eiropas ozolkoka mucās, kurās pirms tam turēts šerijs. Četru gadu laikā apmēram piektdaļa degalus iztvaiko – to dēvē par "eņģeļu tiesu". Pirms pildīšanas pudelēs tam pievieno Valmiermuižas akas ūdeni, lai iegūtu vajadzīgo 43% stiprumu.

Mucu degalus tiek brūvēts mazās partijās un pagaidām būs nopērkams "Valmiermuižas alus" tirgotavā, "Valmiermuižas alus" vēstniecībā Rīgā un Valmiermuižas interneta tirgotavā, bet, līdzko situācija atļaus, to būs iespējams baudīt arī Rīgas bāros.