Valstij uzņēmumus jāmotivē ieguldīt pētniecībā un attīstībā, atzīmē Endziņš

Valstij būtu vairāk jāmotivē uzņēmumi ieguldīt pētniecībā un attīstībā, komentējot Latvijas rādītājus jaunākajā Eiropas Savienības (ES) inovāciju reitingā, pauda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Viņš pauda, ka uzņēmumu motivēšana ir viens no trim svarīgiem aspektiem, kas būtu realizējams, lai uzlabotos Latvijas rādītāji inovāciju attīstībā. Kā piemēru viņš minēja reinvestētās peļņas neaplikšanu ar nodokli, ko Igaunijā ieviesa jau kādu laiku pirms Latvijas. "Es esmu pārliecināts, ka arī mums tas ilgtermiņā dos savus rezultātus, bet zināms laiciņš ir jāpagaida, lai tas nestu augļus no inovāciju radīšanas aspekta," sacīja Endziņš.

Tāpat viņš uzsvēra, ka produktu radīšanai ar augstu pievienoto vērtību, ir ļoti svarīgi, lai efektīvi strādātu tilts starp biznesu un zinātni. Endziņš pauda, ka Latvijā ir atsevišķas veiksmīgas šāda veida sadarbības, tomēr tās, pēc viņa teiktā, vairāk esot balstītas uz cilvēku faktoru, kur ir "kaut kādas pazīšanās un šādas sadarbības ir izveidojušās". "Man gribētos to tiltu daudz stiprāku un noturīgāku, un būtu svarīgi, lai valsts stimulētu sadarbību no abām pusēm," teica Endziņš.

LTRK valdes priekšsēdētājs arī atzina, ka viņam esot sajūta, ka zinātne darbojas savā nozarē, zinātnieki attīsta pētījumus, bet, kā to komercializēt un vai to vispār darīt, zinātniekus parasti salīdzinoši maz interesējot. "Un arī bizness rosās savā orbītā. Gribētu to saiti daudz jaudīgāku," viņš sacīja.

Kā trešo faktoru, kas var kavēt inovāciju attīstību Latvijā, viņš minēja darbaspēka nodokļu politikas konkurētspēju. "Inovācijas ļoti daudzos gadījumos ir lielas izmaksas tieši personālā. (..) Pilnīgi noteikti mēs pazaudējam daļu tādu uzņēmumu, kuri ir ar inovāciju potenciālu. Viņi vairāk "piezemējas" Igaunijā, Lietuvā, jo atšķirība ir pietiekama," pauda Endziņš.

Viņš, komentējot ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) pausto, ka reitinga rezultāti apliecina, ka Latvija iet pareizo ceļu, noradīja - pat, ja kāds atrodas uz pareizā ceļa, stāvot uz tā, citi iet garām. Viņaprāt, salīdzinot, piemēram, ar Igauniju, Latvija daudzās lietās tomēr ir palikusi stāvam.

Jau vēstīts, ka gada laikā pasliktinājies Latvijas sniegums Eiropas Savienības (ES) inovāciju reitingā, liecina Eiropas Komisijas publicētā "Eiropas inovācijas rezultātu pārskats 2021".

Ja 2020.gadā Latvija ES inovāciju reitingā 27 valstu konkurencē ierindojās 23.vietā, tad šogad Latvija ir noslīdējusi uz 25.vietu.

2020.gadā Latvija tika ierindota to valstu vidū, kas tiek dēvētas par mērenajiem inovatoriem, tomēr jaunākajā reitingā Latvija ir nokļuvusi starp tām valstīm, kuras tiek uzskatītas par inovāciju uzsācējām.

No Baltijas valstīm visaugstākajā vietā reitingā ir Igaunija, kuras reitings gada laikā kāpis par trim pozīcijām - no 12.vietas pērn līdz 9.vietai šogad. Igaunija ierindota to valstu vidū, kuras tiek uzskatītas par spēcīgiem inovatoriem.