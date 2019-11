Finansiālo krahu piedzīvojušais kosmētikas flagmanis AS "Dzintars" pagājušajā nedēļā saņēmis palīdzīgu roku arī no valdības, proti, valsts nolēmusi necīnīties un atlaist 28 gadus vecu un gandrīz 300 tūkstošus eiro lielu parādu, kuru uzņēmums tā arī nav atmaksājis. Vienlaikus "Dzintara" VID administrētais nodokļu parāds uz 2019. gada 7. novembri pārsniedzis jau septiņus miljonus eiro, tā liecinot, ka uzņēmumam nav svešs bizness uz budžeta rēķina.

Starp 2020. gada valsts budžeta dokumentiem, kuru pēc asām divu dienu debatēm Saeima pieņēma pagājušajā nedēļā, bija arī kāda sadaļa: "2020. gadā dzēšamo debitoru parādsaistību saraksts" (tas pilnā apmērā redzams rakstā).

Valdība bija nolēmusi atlaist vairāk nekā 30 uzņēmumu, zemnieku saimniecību un nevalstisko organizāciju parādus par kopējo summu 1,2 miljoni eiro. Parādi, kurus gadiem nebija izdevies atgūt dažādu iemeslu dēļ, svārstījās no dažiem tūkstošiem līdz simtiem tūkstošiem eiro. Starp šiem "laimīgajiem" bija arī "Dzintars".

Finanšu ministrijas runas vīrs Aleksis Jarockis portālam "Delfi" pastāstīja, ka gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās tiesības dzēst AS "Dzintars" saistības izrietot jau no 1991. gada aizdevuma līguma un šobrīd secināts, ka atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem parāda piedziņa no "Dzintara" ir neiespējama.