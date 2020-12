Valsts kapitālsabiedrību apgrozījums audzis, bet peļņa sarukusi

Valsts kapitālsabiedrības turpina stabilu izaugsmi, par ko liecina kopējā apgrozījuma un aktīvu pieaugums, un konkurētspējas stiprināšanai veic investīcijas, to kopapjomam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinoties par 34,5%, liecina Pārresoru koordinācijas centra (PKC) publiskotais pārskats.

Kapitālsabiedrību darbības pārskats publicēts šogad vēlāk saistībā ar Covid-19 pandēmijas dēļ atsevišķu kapitālsabiedrību 2019. gada pārskatu publiskošanas termiņu pārcelšanu. Šajā pārskatā pirmoreiz iekļautas pašvaldībām piederošās kapitāla daļas un iekļauti secinājumi par informācijas publiskošanu.

"Valsts kapitālsabiedrības 2019. gadā kopumā ir nodrošinājušas apgrozījuma pieaugumu par 4,8%, salīdzinot ar 2018.gadu," uzsver PKC vadītājs Pēteris Vilks. "Tāpat arī tiek nodrošināts ilgtermiņa izaugsmes potenciāls, jo kapitālsabiedrības ir palielinājušas aktīvu apjomu, turpina atjaunot un modernizēt pamatlīdzekļus."

Kopējie valsts kapitālsabiedrību rādītāji 2019. gadā uzrāda pozitīvus rezultātus. Valsts kapitālsabiedrību kopējais apgrozījums sasniedzis 3,95 miljardus eiro, kas ir par 180,5 miljoniem eiro jeb 4,8% vairāk nekā 2018. gadā. Pēc apgrozījuma trīs lielākās valsts kapitālsabiedrības ir AS "Latvenergo", AS "Air Baltic Corporation" un AS "Latvijas valsts meži", kopumā veidojot 43,5% no visa kapitālsabiedrību apgrozījuma.

Visās nozarēs, izņemot enerģētikas nozari, ir vērojams apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Lielākais absolūtais pieaugums 2019. gadā vērojams veselības nozarē (par 65,7 miljoniem eiro jeb 18,9% vairāk) un transporta nozarē (par 62,8 miljoniem eiro jeb 5,8% vairāk).

Veselības nozarē vislielākais apgrozījuma pieaugums ir SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - par 23,7 miljoniem eiro jeb 20% vairāk nekā 2018. gadā un VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (par 13,7 miljoniem eiro jeb 13,1% vairāk nekā 2018. gadā).

Transporta jomā vislielākais pieaugums ir AS "Air Baltic Corporation" (par 100,2 miljoniem eiro jeb 24,9% vairāk nekā 2018. gadā).

Individuāli otrais lielākais apgrozījuma pieaugums 2019. gadā bija AS "Latvijas valsts meži" – par 41,9 miljoni eiro jeb 12,6% vairāk nekā 2018. gadā. Enerģētikas nozarē apgrozījums 2019. gadā samazinājies par 43,3 miljoniem eiro jeb 3,4%.

Valsts kapitālsabiedrības 2019. gadā kopumā nopelnīja 318,8 miljonus eiro, kas ir par 4,9 miljoniem eiro jeb 1,5% mazāk nekā 2018. gadā.

2019. gadā par peļņas līderi starp nozarēm atkal ir kļuvusi enerģētikas nozare – 2019. gadā 121,6 miljoni eiro (2018. gadā 97,8 miljoni eiro), apsteidzot 2018. gada līderi – mežsaimniecības nozari - 2019. gadā 105,2 miljoni eiro (2018. gadā 109,9 miljoni eiro). Tālākajās vietās nemainīgā secībā pēdējos divus gadus seko sakaru nozare - 65,5 miljoni eiro (2018. gadā 76,9 miljoni eiro) un transporta nozare - 15 miljoni eiro (2018. gadā 40,5 miljoni eiro).

Pašu kapitāla atdeves rādītājs 2019. gadā ir nedaudz samazinājies, sasniedzot 6,7%, kas ir par 0,1 procentpunktiem mazāk nekā 2018. gadā.

Kapitālsabiedrības par kapitāla izmantošanu īpašniekam - valstij – 2019. gadā budžetā samaksāja dividendes aptuveni tādā pašā apjomā kā gadu iepriekš – 231,8 miljonus eiro (tikai par 0,7 miljoniem jeb 0,3% mazāk nekā 2018. gadā). Lielāko dividenžu apjomu valsts budžetā iemaksāja trīs kapitālsabiedrības (AS "Latvenergo", AS "Latvijas valsts meži" un SIA "Tet"), kas veido 91,1% no kopējām iemaksātajām dividendēm.

Par 34,5% jeb 251,5 miljoniem eiro 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu valsts kapitālsabiedrībās pieaudzis investīciju apjoms, sasniedzot 979,5 miljonus eiro, kas vērtējams pozitīvi, jo turpinās lielāko valsts kapitālsabiedrību pamatlīdzekļu atjaunošana un modernizācija. Desmit lielākās valsts kapitālsabiedrības 2019. gadā ir investējušas 85,5 % no kopējām investīcijām. Ieguldījumus veikušas arī vidējas un mazas valsts kapitālsabiedrības. Investīcijas veiktas konkurētspējas saglabāšanai un pieauguma panākšanai, un kopumā tas uzskatāms par ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā, tādējādi reaģējot uz nākotnes izaicinājumiem.

Lielākās veiktās investīcijas - elektroenerģijas sadales sistēmas aktīvos kopumā ieguldīti 95,1 miljons eiro, nacionālā aviosabiedrība 2019. gadā iegādājās astoņas "Airbus A220-300" lidmašīnas, sasniedzot augstāko investīciju apjomu pēdējo četru gadu laikā – 333,9 miljonus eiro. 46,4 miljonu eiro apjomā veiktas investīcijas meža infrastruktūrā. 2019. gadā apstiprināts 255,9 miljonu eiro finansējums 32 jaunu elektrovilcienu un to aprīkojuma iegādei, turpināts starptautiskās lidostas "Rīga" investīciju projekts (21,8 milj. eiro), veiktas investīcijas ceļu uzturēšanas tehnikas iegādei 12,8 miljonu eiro apmērā un veikti ieguldījumi veselības aprūpes nozarē, tostarp diagnostiskās, laboratoriju, operāciju un manipulāciju zāļu medicīnisko iekārtu iegādei.

2019. gadā būtiski pieauguši valsts kapitālsabiedrību kopējie aktīvi, sasniedzot 10,2 miljardus eiro, kas ir par 767,3 miljoniem eiro jeb 8,1% vairāk nekā 2018. gadā.

Kopumā valsts kapitālsabiedrībās 2019. gadā nodarbināti bija 49 429 cilvēki jeb 5,31% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Darbinieku skaits turpināja pēdējo četru gadu tendenci samazināties (2019. gadā par 370 nodarbinātajiem jeb 0,7% mazāk nekā 2018. gadā). Valsts kapitālsabiedrības cenšas efektivizēt savu darbību, un vairāk cilvēku tiek nodarbināti citās jomās privātajā vai publiskajā sektorā, jo kopējais bezdarba līmenis valstī 2019. gada beigās bija samazinājies līdz 6,5 % (2018. gadā – 7,6%). Savukārt vidējais atalgojums turpina stabilu pieaugumu, 2019. gadā palielinoties par 6,4% (nedaudz gan mazāk nekā valstī vidēji (+7,2%)).