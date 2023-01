'Valsts nekustamie īpašumi' par 516 tūkstošiem eiro algos advokātus būvniecības strīda risināšanai ASV

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) iepirkumā par juridisko pakalpojumu sniegšanu saistībā ar būvniecības strīda risināšanu ASV ar kopējo līgumcenu 516 000 eiro uzvarējuši zvērinātu advokātu biroji SIA "TGS Baltic" un "Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz", liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

VNĪ izpilddirektors Ojārs Valkers skaidroja, ka juridisko pakalpojumu iepirkums ir saistīts ar vairāk nekā gadu ilgušām domstarpībām ar ASV uzņēmumu "Go Pro Construction", kuram bija jāveic pārbūves un restaurācijas darbi VNĪ piederošā īpašumā Masačūsetsas avēnijā 2304, Vašingtonā, ASV. Attiecīgo ēku izmanto Latvijas vēstniecība ASV, un tā atrodas blakus vēstniecības ēkai.

"Go Pro Construction" 2021. gada pirmajā pusē uzvarēja iepirkumā par ēkas pārbūvi un restaurāciju. 2021. gada nogalē starp VNĪ un būvnieku "Go Pro Construction" radās domstarpības par līgumā noteikto būvdarbu apmēru, veikto darbu atbilstību projektam un kvalitāti. VNĪ ilgstoši centās vienoties ar "Go Pro Construction" par būvdarbu turpināšanu, taču šīm iniciatīvām nebija rezultātu, tādēļ 2022. gada maijā VNĪ vienpusējā kārtā līgumu izbeidza.

Atbildot uz līguma izbeigšanu, "Go Pro Construction" 2022. gada jūnijā iesniedza prasību tiesā pret VNĪ, pieprasot pilnu samaksu gan par demontāžas darbiem, gan arī par darbu otro posmu.

Valkers informēja, ka VNĪ minēto prasību uzskata par nepamatotu, jo samaksa par demontāžas darbiem ir veikta, savukārt otrā posma darbi līgumā noteiktajā kārtībā netika sākti.

VNĪ ir cēlusi pretprasību par daļas no iepriekš avansā samaksātās naudas atmaksu par darbiem, kas faktiski nav veikti, kā arī pieprasījusi apmaksāt demontāžas darbu dēļ radītos zaudējumus.

Valkers arī norāda, ka atbilstoši starp VNĪ un "Go Pro Construction" noslēgtajam līgumam domstarpības un strīdi ir jārisina atbilstoši ASV regulējumam. ASV tiesību sistēma būtiski atšķiras no Latvijas tiesību sistēmas. VNĪ iepriekš nav saskārusies ar civiltiesisko strīdu risināšanu ASV, tādēļ efektīvākai interešu aizstāvībai nolemts piesaistīt juristus, kuriem šāda pieredze ir.

Runājot par tiesvedības izmaksām, Valkers uzsvēra, ka minētie aptuveni 500 000 eiro ir prognozētā, aprēķinātā maksimāli iespējamā summa par visu tiesas procesu. Atkarībā no tiesvedības procesa gaitas faktiskās izmaksas var būt būtiski zemākas. Turklāt labvēlīga iznākuma gadījumā VNĪ pieprasījusi visu tiesvedības izmaksu piedziņu no būvnieka "Go Pro Construction".

VNĪ dibināta 1996. gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.