Valsts segs ceļotāju zaudējumus par 'Prieks tūre' nenodrošinātajiem ceļojumiem

Ministru kabineta šā gada 17. septembra sēdē pieņemts lēmums piešķirt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) 161 314 eiro, lai pilnībā varētu segt visus ceļotāju maksājumus, ko ceļotāji veikuši vai kas veikti ceļotāju vārdā par SIA "Prieks tūre" nenodrošinātajiem ceļojumiem likviditātes problēmu dēļ, informē Ekonomikas ministrija.

PTAC 2018. gada 3. oktobrī konstatēja, ka SIA "Prieks tūre" ir likviditātes problēmas un tā nespēj nodrošināt pakalpojumus ceļotājiem. Kopā PTAC saņēma iesniegumus no 268 cietušajiem patērētājiem par naudas atmaksu nenotikuša ceļojuma dēļ.

Lai pilnībā varētu segt visus cietušo patērētāju zaudējumus attiecībā uz nenotikušiem ceļojumiem, kā to paredz ES un Latvijas tiesību akti, Ekonomikas ministrija sagatavoja MK rīkojuma projektu, lūdzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt PTAC 161 314 eiro. PTAC veiks naudas summas atmaksu ceļotājiem viena mēneša laikā no finansējuma saņemšanas brīža; patērētājiem papildu darbības nav jāveic.

Kā zināms, pārņemot ES Direktīvu par Kompleksiem pakalpojumiem, 2018. gadā stājās spēkā grozījumi Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem", kas no 2018. gada 1. jūlija nosaka valsts rīcību, lai pilnībā segtu visus ceļotāja neatgūtos maksājumus, ja netiek sniegti tūrisma pakalpojumi operatora likviditātes problēmu dēļ.

MK noteikumi paredz, ka, ja operatora paša līdzekļi nav pietiekami, lai pilnībā segtu visus ceļotāja zaudējumus operatora likviditātes problēmu dēļ, atlikušo daļu var segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Papildus ministrija informē, ka Valsts policijā ir ierosināts kriminālprocess par SIA "Prieks tūre" amatpersonu iespējamām pretlikumīgām darbībām, saistībā ar kuru valsts veiks nepieciešamos pasākumus, lai atgūtu no valsts budžeta izlietotos līdzekļus.