Valsts svētku nedēļā pilnībā atsegta restaurētā Rīgas pils vēsturiskā fasāde

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) īstenotajā senākās Rīgas pils kastelas daļas restaurācijas un pārbūves projektā pabeigti vēsturiskās fasādes atjaunošanas darbi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms diviem gadiem sāktais pils atjaunošanas projekts turpinās, taču krāšņā fasāde nu ir pilnībā atjaunota un atklāta sabiedrības aplūkošanai, stāsta VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Rīgas pils fasāde valsts svētku nedēļas ietvaros tiek izgaismota, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi to varētu aplūkot arī diennakts tumšajā laikā.

Kopējā Rīgas pils Kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem pašlaik tiks atjaunoti 6,7 tūkstoši kvadrātmetri, no tiem 4,4 tūkstoši tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru I un II kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās.

VNĪ vadībā Rīgas pils kastelas pirmās un otrās kārtas būvdarbus, ieguldot Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu, veic AS "LNK Industries". Projekta kopējais budžets ir gandrīz 22 miljoni eiro. Rīgas pils kastelas atjaunošana tiek veikta pēc PS "Rīgas Pils kastelas projekts" izstrādātā būvprojekta. Projektu paredzēts pabeigt 2024. gadā, kad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs varētu atgriezties vēsturiskajā mājvietā, sākt iekārtot un atvērt sabiedrībai daļu ekspozīciju. Nākamajā projekta kārtā tiks restaurētas un pārbūvētas atlikušās kastelas telpas, lai pilī iekārtotu arī Latvijas vēstures pamatekspozīciju.

"Fasādes atjaunošanas darbu gaitā zem apmetuma atklājām līdz šim nezināmu vēsturisko liecību – estētiski augstvērtīgu 16.gs. vēsturisko mūri, nolēmām to saglabāt un eksponēt sabiedrībai. Rīgas pils ir neizmērojama kultūrvēsturiskā vērtība – atjaunošanas gaitā pamazām iezīmējas pils patiesais vēriens. Vēsturiskās liecības atklājam soli pa solim un šādu vēstures liecību diktētu pavērsienu projektā ir daudz, " norāda Griškevičs.

Līdz šim pils ir atklājusi dažādas vēsturiskās liecības no saviem pirmsākumiem. Nozīmīgākās no tām ir 600 gadus senā karstā gaisa jeb hipokausta krāsns, dažādu būvperiodu vēsturiskās apdares liecības, iepriekš neapzinātus sienu gleznojumi kapelā un Remtera zālē. Ar katru nākamo atjaunošanas un restaurācijas darbu dienu arvien vairāk samazinās iespējas atklāt jaunas vēstures liecības, taču šobrīd pils iekštelpas sāk iegūt tādas aprises, kādas tās redzēs pils apmeklētāji 2024.gadā.

Pils stāvvados un grīdā izbūvētas komunikācijas, sākti metāla konstrukciju montāžas darbi lifta šahtai un turpinās ģipškartona konstrukciju izbūve starpsienu un griestu izbūvei kā arī atsevišķās telpās norisinās grīdu seguma izbūve. Tuvāko mēnešu laikā izņems starpstāvu pārsegumu vēsturiskajā Remtera zālē, kas atgūs savu sākotnējo plašumu.

Restaurācijas un atjaunošanas darbus turpinot, VNĪ īstenos Daugavas gātes atjaunošanas darbus – tiks atsegta vēsturiskā Rīgas pils kastelas dienvidu korpusa pagraba siena un pirmo reizi 400 gadu laikā pils pagrabtelpās atgriezīsies dabīgā gaisma. Līdz 25. novembrim būvkomersantiem ir iespēja pieteikties Daugavas gātes atjaunošanas projekta iepirkumā.

Atjaunošanas darbu ietvaros tiks pārbūvēti arī AS "Rīgas Siltums" siltumtīkli, lai tos varētu savienot ar lietus ūdens kanalizācijas inženiertīkliem, pazemināts ielas līmenis Daugavas gātē pie Pipera torņa līdz Horna bastionam kā arī izbūvēts tilts, kas ļaus nokļūt pie muzeja galvenās ieejas.

VNĪ īsteno 44 valsts nozīmes projektus, no kuriem 24 atrodas būvniecības stadijā. Projektu kopējais īstenošanas budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.