Valsts tēlu veidos ar misiju pieeju

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sākusi dizaina domāšanas darbnīcu ciklu, kurā dažādu nozaru eksperti, sabiedrības pārstāvji un ārvalstīs dzīvojošie latvieši kopīgās diskusijās formulēs valsts tēla veidošanas procesu, informē LIAA.

Nākamie soļi paredz attīstīt konceptu "Misija - Latvija", kas ir ietver kompleksu problēmu risinājumus, kalpojot Latvijas, Eiropas Savienības un globālajiem izaicinājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt Latvijas starptautisko atpazīstamību publiskās diplomātijas, kultūras, vēstures, sporta un ekonomikas jomā.

"Vēsturiski Latvijas zīmola veidošana bijusi izaicinājumiem pilna, galvenokārt tādēļ, ka tēls nevar pastāvēt bez satura un bez ilgtermiņa vīzijas – kur mēs kā valsts virzāmies? Vēlamies mācīties no kļūdām un mainīt šo pieeju. Esam pārliecināti, ka Latvijai ir nepieciešams izrāviens, tomēr pieredze liecina, ka pilnvērtīgi mēs to nevaram panākt ar līdzšinējo domāšanas veidu, kurš joprojām balstās nozaru redzējumā. Lai spētu risināt gan nacionālus gan starptautiskus izaicinājumus, mums jāmaina šis redzējums, attīstot un izmantojot mūsu esošās priekšrocības, proti, to, ka esam salīdzinoši neliela valsts un spējam ātri adaptēties dažādām situācijām," norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Valsts tēla saturs tiek balstīts atziņās no 116 viedokļu līderu dizaina domāšanas procesa darba, kurā tika definētas mūsu kopīgās vērtības, ka esam: dažādu pasauļu savienotāji, gatavi jauniem izaicinājumiem kā arī radošu izmēģinājumu platforma. Definētās Latvijas vērtības apvieno misiju pieeja (mission oriented approach), kas paredz, ka attīstām procesu, kurā inovatīvā veidā tiek veidots īpašs Latvijas ietvars Eiropas un pasaules līmeņa problēmu risināšanai.

Misiju orientētā pieeja ir Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) virzīts modelis, kurš sniedz iespēju kompleksi risināt šā brīža lielākos globālos izaicinājumus kā, piemēram, ienākumu nevienlīdzība, apkārtējās vides kvalitāte, pieejama veselības aprūpe.

"Latvijas priekšrocība ir tā, ka mēs ātri varam ieviest jaunos modeļus praksē, kļūstot par izmēģinājumu un inovāciju platformu, kur satiekas zināšanas ar pasaules labāko pieredzi. Tikai atbalstot inovācijas un piedāvājot savus risinājumus spēsim pilnvērtīgi sasniegt ekonomiskos, ārpolitiskos, drošības, kultūras un citus mērķus," skaidro LIAA.

Februārī un martā turpināsies darbs dizaina domāšanas darbnīcās, kurās piedalīsies vairāk nekā 200 profesionāļi, sabiedrības pārstāvji un ārvalstīs dzīvojošie latvieši, kā arī, tiks strādāts ar OECD, Eiropas Savienības un citām ieinteresētajām pusēm. Uzdevums ir veidot misijas, kas, atbilstot globālam pieprasījumam, dod ietvaru koncentrēties izaicinājumiem, ko vēlamies paveikt tuvākajā desmitgadē.

Ciešā sadarbībā ar Latvijas reklāmas asociācijas un citiem nozares profesionāļiem tiek strādāts pie atklāta konkursa par tēla noformējumu, kurš tiks izsludināts martā. Konkursā lūgsim izstrādāt zīmolu un tēla komunikācijas vadlīnijas. Savukārt pirmais lielais pasākums, kurā plānots uzsākt komunikāciju ar jauno pieeju, būs starptautiskā izstāde "Expo 2020", kuru 1. oktobrī atklās Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubaijā).

Kopumā valsts tēla izstrādē un mārketinga kampaņās trīs gadu periodā plānots ieguldīt aptuveni 4 miljonus eiro. Par šiem līdzekļiem tiks stiprināta valsts loma starptautiskajā diplomātijā, kā arī celta mūsu uzņēmumu konkurētspēja un pievilcība starptautisko investīciju piesaistes jomā.

29. septembrī valdības sēdē tika izskatīts un apstiprināts informatīvais ziņojums "Par vienota valsts tēla izstrādi", kurš sagatavots, pamatojoties uz 2019. gada 7. maijā apstiprināto valdības deklarāciju. Saskaņā ar valdības lēmumu vienotā valsts tēla izstrādes koordinācija sadarbībā ar citām valsts pārvaldes institūcijām un sociālajiem partneriem uzticēta LIAA.