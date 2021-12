VARAM: Pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumos piešķirti teju 100 miljoni eiro

Pandēmijas negatīvās ietekmes uz ekonomiku mazināšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2021. gadā turpināja īstenot valsts aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem. Šogad atbalstīti 270 investīciju projekti par kopējo finansējumu gandrīz 120 miljoniem eiro, no kura valsts aizdevums ir – 99,7 miljoni eiro.

Lielākais finansējumus sniegts pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai, kur atbalstīti 182 projekti 36 pašvaldībās. Transporta infrastruktūras projektiem aizdevumos izsniegti 60,9 miljoni eiro.

Savukārt tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecība vai pārbūvei atbalstīti septiņi projekti piecās pašvaldībās. Kopējā tiltu platība, ko plānots sakārtot, ir 20 605,670 kvadrātmetri. Valsts aizdevuma summa ir teju 18,7 miljoni eiro).

Higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un sociālās aprūpes namos atbalstīti 35 projekti sešās pašvaldībās, bet aizdevuma summa ir vairāk nekā 4,56 miljoni eiro.

Pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai atbalstīti 12 projekti 11 pašvaldībās. Kopējā atjaunojamo telpu platība ir 5744 kvadrātmetri, bet aizdevuma kopējā summa pārsniedz 5,79 miljonus eiro.

Savukārt būvprojektu izstrādei projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem, 2021. gadā finansējuma saņemšanai atbalstīti deviņi projekti četrās pašvaldībās ar aizdevumu 2,5 miljoni eiro.

Īres dzīvokļu izveidošanai reģionos pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu - atbalstīti septiņi projekti četrās pašvaldībās. Projektu ietvaros tiks izveidoti īres dzīvokļi 14 890 kvadrātmetru platībā. Valsts aizdevums 4,2 miljoni eiro.

Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, aizstājot kādu no esošajiem pakalpojumiem ar bezkontakta vai autonomu risinājumu, atbalstīti septiņi projekti četrās pašvaldībās (aizdevums 1,16miljoni eiro).

Pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumi atbalstīti četri projekti četrās pašvaldībās, kas sniegs enerģijas gada patēriņa samazinājumu 421 978,204 kWh apjomā. Aizdevuma summa pārsniedz miljonu eiro. Atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošana centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem aizdevums piešķirts četriem projektiem četrās pašvaldībās. Tā kopsumma pārsniedz 527 tūkstošus eiro).

Tāpat atbalstīta pašvaldību jau uzsākto investīciju projektu pabeigšana 2021. gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020. gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50 % apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma – 2021. gadā finansējuma saņemšanai atbalstīt trīs projekti trīs pašvaldībās (aizdevums 440 696,73 eiro).

Kā uzsver VARAM, aizdevumu programmas ietvaros īpaši nozīmīgi ir bijis atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas vajadzībām pielāgot pašvaldību īpašumā esošās ēkas jauniem izmantošanas mērķiem un pakalpojumu sniegšanai jaunizveidoto novadu iedzīvotājiem. Šī mērķa ietvaros pašvaldību pārstāvji izceļ investīciju projektus, kuru īstenošana ir īpaši gaidīta un kuriem sagaidāma tieša pozitīva ietekme uz novada iedzīvotāju ikdienu. Piemēram, Ropažos tiek paplašinātas telpas pašvaldības ēkā, kur tiks iekārtots valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kur iespējams iegūt nepieciešamo informāciju, saņemt pakalpojumus, konsultācijas, kā arī pēc vajadzības izmantot datortehniku. Jaunais centrs būs pieejams ikvienam, arī personām ar kustību traucējumiem, un tas radīs līdz 40 jaunām darba vietām novadā.

Savukārt Augšdaugavas novadā notiek pašvaldības ēkas pārbūves darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2022.gada oktobrim. Tajā plānota mūsdienīgas, modernas bibliotēkas iekārtošana Naujenes apkaimes iedzīvotājiem.

Aglonā šī gada jūlijā jau noslēdzās ar valsts aizdevuma atbalstu īstenotā Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve. Ēka ir atjaunota, renovējot apkures, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmas. Skolas audzēkņiem labiekārtotas istabas ar gultasvietām, vannas istabas, virtuve, kā arī kabineti mājturības nodarbībām.

Aizkraukles novadā tiek atjaunota Iršu muižas klēts, kurā atradīsies Iršu vēsturiskā ekspozīcijas telpa un konferenču zāle 50 apmeklētājiem. Vēsturiskā ēka kalpos kultūras un tradīciju pasākumu norisei, novadpētniecības izstādēm un mākslinieku plenēriem. Ēka ekspluatācijā tiks nodota jau 2022. gada februārī.

Visās aizdevumu kārtās svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir bijis projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022. gada beigām. Piesakoties valsts aizdevuma saņemšanai, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%, skaidro ministrijā.

Paredzēts, ka pašvaldības valsts aizdevumus investīciju projektiem varēs saņemt arī 2022. gadā. Šobrīd VARAM izstrādā nepieciešamo normatīvo regulējumu.

Ar Ministru kabineta rīkojumiem 2021. gadā finansējums par summu 142 196 571,15 eiro, no kura valsts aizdevums ir – 118 923 967,36 eiro apstiprināts 303 projektiem. No tiem 270 investīciju projekti ir saņēmuši atbalstu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē vai to vēl var izdarīt.

Aizdevumu programmu VARAM īstenoja arī 2020.gadā. Kopumā finansējuma saņemšanai 2020.gadā atbalstīti 260 investīciju projekti no 85 pašvaldībām, valsts aizdevuma apmērs- 72 267 873,00 eiro .

Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties šeit.