Vasarā sāks prototipēšanas darbnīcas 'Riga Makerspace' būvdarbus

Pārbūvējot kādreizējo Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma ēku Rīgā, A. Briāna ielā 13, šovasar tiks sākta modernas prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace'' izveide, pielāgojot telpas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas un Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) būvniecības iepirkumā pieteikušies 11 pretendenti. VNĪ uzsāk vērtēšanas procesu, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Ēkās plānots izvietot sešas pieminēto skolu izglītības programmām atbilstošas jauna produkta parauga izgatavošanas jeb prototipēšanas darbnīcas. Tāpat tiks ierīkotas mūsdienīgas telpas semināriem un cita veida pasākumiem. Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada vasarā.

Piedāvājumus iesnieguši būvuzņēmēji: PS "CES Group", PS "MMG", ”Kvintets M – Falkors Building Industry – Ramda C”, Personu apvienība "P un P", piegādātāju apvienība 3A, piegādātāju apvienība "BBA, Tilts, PMK", pilnsabiedrība "SBSC", SIA "Reaton, Ltd", PS "RERE Meistari 1", SIA "Selva Būve" un AS "UPB". Piedāvājumu summas – no 5,3 miljoniem eiro līdz 7,75 miljoniem eiro. Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt pēc piedāvājumu izvērtēšanas.

Projekta īstenošanai Kultūras ministrija piesaistījusi finansējumu no ES fondiem.

Paralēli VNĪ īsteno vēl divu radošo kvartālu izveidi. Blakus esošajā Miera ielā, topošais Tabakas fabrikas kvartāls 1. posmā tiks attīstīts Latvijas Kultūras akadēmijas un Radošo industriju biznesa inkubatora vajadzībām, savukārt Šķirotavas apkaimē Meirānu ielā 2 taps VSIA “Latvijas Nacionālās operas un baleta” kultūras telpu un skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu komplekss. Būvdarbus trīs kvartālos Rīgas pilsētas apkaimēs to radošai attīstībai plānots nodot sabiedrībai 2023. gada vasarā.

Pērn VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos pabeigti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. Uzņēmums turpina darbu pie 43 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu 156 miljoni eiro. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.