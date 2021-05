Vasarā vairums apceļos Latviju, bet katrs piektais plāno doties uz ārzemēm

Šogad gandrīz puse (45%) Latvijas iedzīvotāju ir nolēmuši ceļot, tiesa, priekšroka tiek dota dzimtajām ārēm, tikai 19% ieplānojuši doties ārpus valsts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šādi dati atklājas "If Apdrošināšanas" veiktajā aptaujā, kurā sadarbībā ar institūtu KOG piedalījušies vairāk nekā 3000 respondentu.

Līdzīgu aptauju "If Apdrošināšana" veica arī pirms gada, tad ārpus valsts robežām vasarā plānoja doties 46 procenti latviešu. Šogad tautieši savos plānos ir piesardzīgāki un braucienu uz ārzemēm ieplānojis tikai katrs piektais. Tiesa, liela daļa iedzīvotāju (29 procenti) aptaujas veikšanas laikā vēl nebija izlēmuši, vai ceļos, iespējams, gaidot plašāku ceļošanas ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Katrs ceturtais aptaujātais atbildēja, ka šovasar ceļot neplāno.

Aptaujā tika noskaidroti arī mūsu kaimiņu vasaras ceļojumu plāni. Starp Baltijas valstīm visvairāk ceļos lietuvieši (61 procents), lielākā daļa (43 procenti) gan plāno apskatīt skaistākās Lietuvas vietas, bet par ārzemju ceļojumiem domā 18 procenti. Igauņu vasaras plāni ir līdzīgi latviešu iecerēm. Pāri valsts robežām dosies 18 procenti igauņu, bet 27 procenti apceļos savu dzimto zemi.

"If Apdrošināšanas" ceļojumu apdrošināšanas produkta vadītājs Endijs Melecis norāda, ka līdz ar iespējamo ceļošanas ierobežojumu atvieglošanu, braucieni pa Eiropu vasarā varētu atsākties aktīvāk, un par labu ārzemju ceļojumam varētu nosvērties līdz šim neizlēmušie un tie, kuri plānoja apbraukāt tikai dzimteni. Viņš gan atgādina, ka Covid-19 pandēmija nav beigusies, tādēļ nepieciešamība ceļot uz ārzemēm rūpīgi jāizvērtē.

Aptauja parādīja, ka vasarā visvairāk ceļot plāno Latvijas iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 44 gadiem (54%). Aktīvi ceļotāji, kā ierasts, ir jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem (ceļos vismaz 52%), viņi gan mazāk apceļos Latviju un plāno tālākus ceļojumus. Vismazāk ceļojumu iecerējuši iedzīvotāji no 55 līdz 65 gadiem – tikai 36% vasarā būs tūristi.

Iespēju izrauties no pilsētas īpaši gaida Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji (49 un 51 procents atbildēja, ka ceļos). Tāpat rīdzinieki, salīdzinot ar citu pilsētu un reģionu iedzīvotājiem, plāno tālākus ceļojumus un vairāk ceļos pa Eiropu un ārpus tās.

Aptauja atklāja, ka gana daudz Latvijas iedzīvotāju (8%) arī pēdējā pusgada laikā ir devušies ārzemju ceļojumos. Arī "If Apdrošināšanas" dati rāda, ka pavasarī cilvēki turpināja ceļot, kaut arī daudzviet pasaulē bija stingri ceļošanas ierobežojumi. "Skaita ziņā ceļojumu, saprotams, bija ievērojami mazāk nekā citos gados, toties šie ceļojumi bija ilgāki. Tāpat ieviesto stingro ierobežojumu dēļ mainījās ceļojumu galamērķi. Būtiski samazinājās ceļojumu skaits Eiropas robežās, tai pat laikā pieauga ceļojumu skaits uz tādām valstīm kā Ēģipte, Turcija un AAE, kur cilvēki pārsvarā atpūtās kūrortos," par novērotajām tendencēm šajā pavasarī stāsta E. Melecis.