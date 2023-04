Vecrīgā sāk ēkas pārbūvi Igaunijas Republikas vēstniecības vajadzībām

Vecrīgā sākti darbi pie padomju laika ēkas pārbūves Pils ielā 8/10, lai pielāgotu to Igaunijas Republikas vēstniecības un kultūras centra vajadzībām, ko sadarbībā ar pasūtītāju veic arhitektu birojs "United Riga Architects", ziņo šī biroja vadītājs Jevgenijs Ļeonovs.

Arhitektu biroja izstrādātais projekts paredz izvietot ēkā telpas vēstniecībai, kā arī vēstnieka rezidencei un konsulātam. Tajā atradīsies arī kultūras centrs "OpenEstonia".

Iecerēts, ka ēka būs ar atklāta tipa, pieejamām un aicinošām telpām, tādējādi ļaujot labāk iepazīt kaimiņvalsti, kā arī būtu iespējams rīkot dažādus pasākumus plašākai sabiedrībai. "Šāda koncepcija ir inovatīva globālā diplomātiskā dienesta arhitektūras kontekstā. Tās īstenošanas rezultātā Rīgas pilsēta iegūs vēl vienu atraktīvu un inovatīvu sabiedrisko telpu, tādējādi dāvinot Vecrīgai skaistu un kvalitatīvu ēku," apraksta Ļeonovs.

Jaunās ēkas fasāde būs veidota tā, lai saglabātu esošā apjoma struktūru un kompozīcijas trīsdalījumu. To paredzēts apdarināt ar vērtīgiem dabīgā akmens elementiem – lamelēm, kas tiks izgriezti no masīviem akmens blokiem. Projekta autors, arhitekts Jevgenijs Leonovs norāda, ka idejas pamatā ir Igaunijas "kaarma" dolomīta lietojums, kas piešķirs ēkas veidolam identitāti. Unikālais zilganais akmens ir viens no Igaunijas simboliem, īpašu popularitāti iemantojot Sāremā salā un tiek izmantots jau gadsimtiem ilgi.

Būvniecības un renovācijas darbus arhitektu birojs "United Riga Architects" plāno noslēgt divu gadu laikā.