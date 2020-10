Veidos jaunu Baltijas līmeņa advokātu biroju

Latvijas advokātu birojs "Primus Derling", Igaunijas "Derling Primus" un Lietuvas "Walless" pieņēmuši lēmumu apvienot spēkus, lai veidotu jaunu, vienotu Baltijas mēroga advokātu biroju, kas strādās ar nosaukumu "Walless".

Trīs valstu biroji turpmāk strādās, lai veidotu pilnībā integrētas juristu komandas. Jaunais "Walless" birojs apvienos simts juristus birojos Rīgā, Tallinā, Tartu un Viļņā, pārstāvot visas būtiskās jurisprudences disciplīnas.

"Apvienojot spēkus, mēs kopā veidojam spēcīgu advokātu biroju ar Baltijas līmeņa tvērienu. Mēs redzam, ka arvien biežāk mūsu klientu darbības dimensija sniedzas ārpus Latvijas robežām, tādēļ spēja piedāvāt integrētas, dažādu kompetenču speciālistu komandas visas Baltijas mērogā ir ikdienas nepieciešamība," skaidro "Primus Derling" partnere Kristīne Gaigule - Šāvēja.

"Reģionāli vai starptautiski strādājoši uzņēmēji redz Baltiju kā vienotu tirgu un tāda ir arī mūsu pieeja. Baltijas līmeņa advokātu biroja izveide ir nākamais solis, lai risinātu mūsu klientu uzdevumus ne tikai Lietuvā, bet visās trīs Baltijas valstīs," komentē "Walless" Lietuva vadošā partnere Dovile Burgiene.

"Primus Derling", kas kļūs par "Walless" Latvijas biroju, tika izveidots 2009.gadā, atdaloties no tobrīd lielākā biroja "Loze, Grunte un Cers". Strādājot ar "Primus" nosaukumu, birojs 2018.gadā izveidoja partnerību ar Igaunijas "Derling".

Starp nozīmīgākajiem "Walless" Latvijas projektiem ir juridiskais atbalsts 32 tramvaju iegādē no "Škoda Vagonka" ar kopējo darījuma vērtību 240 miljoni eiro, kā arī konsultācijas "Rail Baltica" dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālās stacijas pārbūves projektētājam un ģenerāluzņēmējam (Latvijā lielākais būvniecības līgums 430,5 miljoni eiro). "Walless" Latvijas birojs nodrošināja arī juridisko atbalstu AS "Madara Cosmetics" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma izteikšanā (IPO) "Nasdaq First North" tirgū.

"Walless" Lietuvas biroju 2019.gadā izveidoja partneru grupa, kas atdalījās no "Ellex Valiunas" biroja. "Walless" Igaunijas birojs tika izveidots kā "Derling" 2016.gadā pēc atdalīšanās no "TGS Baltic".